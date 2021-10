Milei insiste con su posición sobre el cambio climático: "Es una mentira"

Javier Milei volvió a insistir en su opinión sobre el cambio climático, luego de haber asegurado durante el debate entre los candidatos a diputado de la Ciudad, que "no existe" y apeló a una infografía que asegura que "la temperatura del planeta está en niveles mínimos", para fundar su postura.

"Hola defensores de la idea del calentamiento global", tuiteó el candidato por el frente La Libertad Avanza y agregó la imagen que se explica cómo fue la evolución del clima en el planeta tierra con el pasar de los años.



HOLA DEFENSORES DE LA IDEA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL pic.twitter.com/KWU6YeAmPh — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2021

Pero la publicación no parece haber sido muy bien recibida por sus votantes, con la mayoría de ellos buscando entender el origen del estudio citado mientras que muchos otros criticaban la veracidad del mismo.

A pesar de los cuestionamientos, el candidato a diputado que se posicionó como tercera fuerza en las elecciones PASO mantiene su opinión sobre este tema.

ANTIVACUNAS Y EN CONTRA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante el debate que se realizó este miércoles en el programa A Dos Voces hubo varios momentos de tensión, en los que los candidatos intercambiaron ideas y hasta llegaron a pelearse a los gritos -tanto que en varios pasajes los organizadores debieron apagar los micrófonos-. Pero uno de los más llamativos se dio cuando Milei explicó su posición sobre el cambio climático y las vacunas contra el coronavirus.

Sobre el primer tema, el candidato aseguró que " si uno mira los estudios con referencia a 10.000 años atrás y 5000 años atrás, entonces la temperatura del planeta está en niveles mínimos ", generando que Leandro Santoro (Frente de Todos) y Myriam Bregman (Frente Izquierda) se rieran y lo interrumpieron en el proceso.

En cuanto al segundo tema, Milei respondió a los dichos de Santoro sobre la inmunización de la población contra el coronavirus.

" Yo te entiendo, Leandro, que no puedas llevar una vida en libertad, pero yo me hisopo muy seguido y las vacunas no están todas bien probadas ", aseguró el candidato. Y luego agregó: "Están en fase de prueba aún".

Con este discurso, Milei se mostró todavía más alineado con las ideologías de Donald Trump, en los Estados Unidos, y de Jair Bolsonaro en Brasil, quien directamente dijo que no se vacunará contra el coronavirus.