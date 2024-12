Milei habla en cadena nacional al cumplirse un año de su gestión: qué dirá

El presidente Javier Milei dará este miércoles un discurso por cadena nacional al cumplirse su primer año de gestión, en el que repasará logros y se espera que brinde detalles sobre cómo continuará el programa de Gobierno en 2025.

Según trascendió, el mensaje, elaborado por el propio mandatario junto al asesor Santiago Caputo, tendrá una duración aproximada de 30 minutos y será grabado por la tarde en la Casa Rosada.

Javier Milei será el único orador y estará acompañado por la plana mayor de su Gabinete, con los ministros y secretarios presidenciales.

Uno de los que estará presentes es Guillermo Francos, el jefe de Gabinete que en declaraciones radiales adelantó cuál será el espíritu del mensaje presidencial.

"No he hablado con el presidente sobre el contenido de discurso, pero sí me parece que tiene muchos datos para ofrecer de lo que ha sido el resultado económico del año, y también creo que tiene mucho que decir sobre lo que va a hacer el año próximo", dijo el funcionario.

Sobre lo que se podría anunciar de cara al año entrante, Francos afirmó que "hay muchos compromisos de inversión en la Argentina que están ahí, al caer, y que van a significar cambios importantes" .

Qué va a decir Milei en su discurso de primer año de gestión

Sin embargo, y pese a las palabras de Francos, voceros oficiales de la Presidencia descartaron que haya anuncios puntuales, al menos no cuestiones puntuales de la economía, como una fecha para la salida del cepo cambiario, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o de baja del ritmo del crawling peg; cuestiones que se miran de cerca desde el sector financiero y empresarial.

El eje central del discurso, señalaron a El Cronista, va a ser el de ratificar la gestión y profundizar las directrices libertarias para el segundo año de la presidencia Milei.

El Gobierno buscará ratificar el rumbo bajo la presunción de que la inflación seguirá a la baja y que, en términos anuales, se posicione entre el 20 y 25%.

En sintonía, se hará énfasis en la desregulación que está llevando adelante el ministro Federico Sturzenegger.

También se hará en la seguridad y en la cuestión social, áreas que están a cargo de las ministras Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, respectivamente, dos funcionarias de las que Milei reivindicará la gestión.