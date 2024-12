¿Milei demostró que sus críticos estaban equivocados?

En esta noticia Representación

Oposición

Expectativas

Días antes de las elecciones presidenciales del año pasado en Argentina, el trabajador de supermercado Emir Gullo estaba entusiasmado con la idea de tener a un loco como presidente.

"Está loco. Estamos cansados de los mismos políticos de siempre que dicen que arreglarán las cosas y nunca lo hacen. Tenemos fe en que un loco puede cambiar Argentina", decía Gullo con admiración en un acto del economista y entonces candidato Javier Milei en Buenos Aires a fines de 2023, destacando su imagen excéntrica, sus ideas poco convencionales y su falta de experiencia de gobierno.

Cuando se cumple un año de su mandato, Milei parece estar demostrando que Gullo tenía razón. Tras hacerse cargo de una economía al borde de la hiperinflación, Milei redujo la tasa de inflación mensual del 26% en diciembre pasado al 2,7% en octubre. El peso, que se deprecia crónicamente (al que Milei comparó con un "excremento" el año pasado), se ha fortalecido frente al dólar del mercado negro en los últimos seis meses. Desde su elección, los precios de la deuda pública de Argentina, que durante mucho tiempo estuvieron muy depreciados, prácticamente se han triplicado.

Al principio, los analistas políticos predijeron que Milei tendría dificultades para hacer reformas. Sus ideas eran demasiado radicales, su personalidad demasiado irascible y su coalición La Libertad Avanza, demasiado inexperta.

Sin embargo, Milei ha utilizado los poderes ejecutivos para sortear su falta de mayoría en el Congreso, promulgando cientos de medidas de desregulación y poniendo a la oposición contra las cuerdas. También ha recortado el gasto público para lograr un superávit fiscal todos los meses este año (después de más de una década de déficit ininterrumpido) sin desencadenar las protestas generalizadas con las que amenazaban sus oponentes. Milei además ha estrechado relaciones con personajes con tanto poder como el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, y su mensaje de Estado pequeño ha encandilado a los gestores de hedge funds y los ejecutivos de capital privado por igual.

Más importante aún, y quizás sorprendentemente, las encuestas muestran que ha conservado el apoyo de la mitad de la población de Argentina. "El cataclismo económico y social que predijeron nunca llegó. Tengo un índice de popularidad del 50% después de llevar a cabo el mayor programa de austeridad de nuestra historia. Es un milagro, ¿no?", declaró Milei a Financial Times en octubre.

Milei tiene motivos para presumir: ha estabilizado una economía turbulenta que había caído en su peor crisis en dos décadas después de que el gobierno peronista de izquierdas imprimiera miles de millones de dólares en moneda local para financiar el gasto.

Pero la situación de Argentina sigue siendo crítica. Aunque la economía parece estar saliendo de una recesión que comenzó el año pasado, se prevé que termine este año con un retroceso del 3% respecto a 2023, según JPMorgan. El pronóstico de crecimiento del banco del 5,2% en 2025 solo devolvería el PIB per cápita de Argentina al nivel en que se encontraba en 2021, cuando salió de la pandemia.

Con las industrias y los salarios deprimidos, los argentinos aún no se han recuperado de una pronunciada pérdida de poder adquisitivo que comenzó hace una década y se aceleró en los primeros meses de la presidencia de Milei. La proporción de la población que vive en la pobreza aumentó 11 puntos porcentuales en la primera mitad de 2024 hasta el 53%, según la agencia nacional de estadísticas.

Pero las personas que votaron por Milei sostienen estar satisfechas. "Ha sido un mal año para mí personalmente, he gastado mis ahorros para sobrevivir, pero tengo fe", asegura Virginia, de 63 años, una maestra jubilada. "Siempre he dicho que este país necesitaba romper con todo y empezar de cero y lo está haciendo".

Facundo Gómez Minujín, director nacional de JPMorgan en Argentina, compara el país cuando Milei asumió el control con una empresa en quiebra "con muchos activos, pero en dificultades financieras".

Milei ha priorizado abordar la tasa de inflación de Argentina por encima de todo lo demás. Su principal estrategia ha sido "darle una motosierra al Estado", como dice su lema, reduciendo el gasto del 44% al 32% del PIB. Los mayores ahorros provienen de recortes a las pensiones, obras públicas, salarios del sector público, subsidios a la energía y al transporte y programas sociales.

Mientras tanto, el ministro de Economía Luis Caputo, un ex operador de Wall Street, ha introducido una compleja estrategia financiera para cerrar lo que describió como "grifos de impresión de dinero" que habían estado vertiendo pesos excedentes del banco central a la economía.

Después de una gran devaluación inicial en diciembre pasado, Milei y Caputo han mantenido estable el tipo de cambio oficial del peso controlado por el gobierno, devaluándose a un ritmo de solo el 2% mensual. Inyectaron unos 15.000 millones de dólares en el sistema financiero a través de una generosa amnistía fiscal que incitó a los argentinos a depositar los dólares que habían escondido debajo del colchón o en bancos extranjeros. Esto ha reducido la demanda de dólares del mercado negro y ha aliviado la presión sobre el tipo de cambio.

Para muchos, los resultados ofrecen estabilidad. "Las cosas van mejor de lo que esperaba", reconoce Jorge, un carnicero que trabaja en Padre Múgica, un barrio obrero de Buenos Aires, que se abstuvo en las elecciones del año pasado. No obstante, explica que "han estabilizado la economía, pero ahora está estancada. Necesitan ponerla en marcha de nuevo".

Las industrias orientadas al mercado interno que emplean a la mayoría de los argentinos (venta minorista, manufactura y construcción) se han recuperado ligeramente de las profundas contracciones de principios de este año. El desempleo subió 1,4 puntos interanuales en el segundo trimestre de 2024 hasta el 7,6%. Las empresas manufactureras advierten que pueden seguir despidiendo mano de obra a medida que Milei abre una economía que durante mucho tiempo ha estado cerrada a los productos importados. La inflación ha golpeado duramente el salario de los argentinos. En los primeros cuatro meses de la presidencia de Milei, el salario medio en el sector privado cayó un 11% en términos reales desde noviembre de 2023, a su nivel más bajo en 20 años. Desde entonces se ha recuperado a solo un 2% por debajo del pasado noviembre. Pero los salarios del sector público, que emplea a un 20% de la población activa, siguen un 17,5% por debajo.

Las exportaciones de agricultura, minería y energía de Argentina se han disparado este año gracias al fin de una grave sequía y los frutos de años de inversión en proyectos como Vaca Muerta, uno de los depósitos de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo. Sica dice que esos sectores y los servicios tecnológicos "claramente van a ser motores de crecimiento, y levantarán al resto", aunque actualmente representan solo el 14 por ciento de los empleos.

Pierpaolo Barbieri, CEO de la fintech Ualá, asegura que ve "potencial para un año de crecimiento espectacular en 2025 si el gobierno puede seguir brindando estabilidad macroeconómica".

"Esta economía siempre ha estado en alguna crisis desde que fundamos la empresa hace seis años. Si podemos tener un año sin crisis, sería un gran logro", agrega.

Representación

Cuando Milei tomó el poder, tenía el partido con menos representación en el Congreso que cualquier presidente en la historia argentina moderna, con menos del 15% de los escaños en ambas cámaras.

Sin embargo, Milei ha conseguido implementar casi todas sus prioridades. Lo hizo llevando el poder ejecutivo hasta el límite con decretos de emergencia y vetos, aprovechando su conexión directa con los votantes a través de una serie de posts en redes sociales para presionar a los legisladores y negociando ferozmente con los 23 gobernadores provinciales de Argentina después de recortar su financiación.

"Nos guste o no, ha sido muy hábil en adaptar el sistema político de Argentina a su voluntad", reconoce un diplomático argentino.

El libertario sigue siendo un presidente poco convencional. Sus apariciones públicas oscilan entre presentaciones en directo de canciones de rock con chaquetas de cuero y conferencias opacas sobre teoría económica de nicho. Los cánticos contra los medios y otros "enemigos de los buenos argentinos" siempre protagonizan sus mítines.

Los pesos pesados de su Ejecutivo son su hermana, Karina, que es su jefa de gabinete, y el gurú de las redes sociales Santiago Caputo, un contratista que no ocupa un cargo formal pero que tiene una gran influencia sobre la política y la dotación de personal. Milei mantiene una disputa pública con su ambiciosa vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre su lealtad y el mes pasado afirmó que ella no tiene "ninguna influencia" en la toma de decisiones. Más de 30 funcionarios de alto nivel ya han sido expulsados, incluidos cuatro ministros.

Sin embargo, en cuestiones clave, el presidente ha demostrado ser un pragmático. Dejó de lado su promesa electoral de dolarizar la economía y "quemar" el banco central. Formó una alianza temprana con el ex presidente conservador Mauricio Macri, nombrando a figuras del gobierno de Macri (2015-19) para dirigir tres de sus ocho ministerios.

También ha abandonado la retórica sobre China, el segundo socio comercial más importante de Argentina después de Brasil y un prestamista crucial, a cuyo gobierno calificó de "comunistas asesinos". En la cumbre del G20 en noviembre, el presidente Xi Jinping felicitó a Milei por su "compromiso con la recuperación económica".

Oposición

Mientras tanto, la oposición está sumida en el caos. Las coaliciones centristas se han peleado sobre qué políticas de Milei apoyar, mientras que los peronistas no han logrado un consenso sobre qué mensaje lanzar en contra de las medidas de austeridad. Su líder es Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta que ahora ha sido condenada por cargos de corrupción.

El mes pasado, en un discurso ante sus partidarios, Fernández afirmó que Milei "quiere reducirnos de nuevo a una simple colonia que explota materias primas... Este no es el país que queremos".

Los gobiernos peronistas, encabezados por Fernández y su difunto marido, Néstor Kirchner, casi duplicaron el tamaño del sector público argentino entre 2003 y 2023, gastando mucho en programas de bienestar social y acumulando déficit para financiarlos. Aunque el índice de pobreza cayó drásticamente, a medida que la inflación aumentó a mediados de la década de 2010, los salarios comenzaron a caer.

Los poderosos sindicatos de trabajadores de Argentina han realizado algunas huelgas desde que Milei asumió el poder, pero han sido relativamente breves. Algunos líderes reconocen que han tenido dificultades para atraer la participación masiva que esperaban.

Animado por su éxito económico, Milei ha emprendido una "batalla cultural" contra la ideología de izquierda, en particular en la escena mundial, donde se ha presentado como un líder de la extrema derecha. Ha realizado 17 viajes al exterior (casi la mitad a EEUU, uno a Israel y ha mantenido cuatro reuniones con Musk). Ha pronunciado decenas de discursos en conferencias sobre los peligros del "virus de la mente woke".

Una semana después de las elecciones estadounidenses, Milei asistió a una gala en Mar-a-Lago, convirtiéndose en el primer líder mundial en reunirse con Trump desde su victoria. Cuando Trump le propuso a Musk codirigir un Departamento de Eficiencia Gubernamental para reducir la burocracia gubernamental, Milei declaró que "estamos exportando nuestro modelo de desregulación con motosierra a todo el mundo".

Diplomáticos de Argentina temen en privado que el regreso de Trump pueda hacer que Milei se vuelva más ideológico y menos pragmático. Su Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que Argentina podría seguir los pasos de Trump si cumple con su promesa de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Pero los expertos creen que la salida podría costarle a Argentina la financiación internacional.

Expectativas

Milei ha superado las expectativas. Ahora las está elevando. "La recesión ha terminado, de ahora en adelante, todo será crecimiento, todo serán buenas noticias", dijo en un evento empresarial en noviembre.

Su estrategia es arriesgada, sostiene Marcelo García, director para las Américas de la consultora Horizon Engage. "Este año los argentinos están diciendo: 'He sufrido, pero hay recompensa: la inflación ha caído. Pero si la economía no se recupera, si esto resulta ser la nueva normalidad por un tiempo, ¿acabarán diciendo: 'Ya he sufrido suficiente', observa.

Las preocupaciones sobre el empleo, la pobreza y los salarios son "amenazas en el horizonte. Pero los números le dan a Milei mucho para celebrar. No se puede subestimar hasta que punto los argentinos querían estabilidad y sienten que él lo ha conseguido", apunta Shila Vilker, directora de la organización de encuestas Trespuntozero.

Sin embargo, para que esa estabilidad dé paso a un crecimiento sostenible, Milei debe superar varios desafíos enormes, el principal de ellos el levantamiento de los estrictos controles de capital y de divisas de Argentina, que fijan el tipo de cambio oficial e impiden que las empresas y los particulares muevan dinero libremente fuera de Argentina.

Levantar los controles es "una condición absolutamente necesaria para ver un aumento real en la inversión extranjera", sostiene Kezia McKeague, responsable de la firma de estrategia McLarty Associates.

Sin embargo, Milei heredó unas reservas del banco central prácticamente vacías y ha intentado reconstruirlas mientras gasta dólares para mantener estable el peso. Milei esperaba resolver el dilema con un acuerdo con el FMI, pero el fondo ha tardado en aumentar su exposición al que ya es, con diferencia, su mayor deudor. El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró el mes pasado que los controles cambiarios se levantarían "sin duda" el año que viene, aunque eso podría significar esperar hasta después de las elecciones de mitad de mandato a finales de 2025.

No obstante, los inversores son optimistas. El riesgo país de Argentina -la prima sobre los bonos del Tesoro de EE.UU, que los inversores exigen para mantener sus bonos- ha caído de más de 2000 puntos básicos a unos 750 desde que Milei asumió el cargo, debido a las crecientes expectativas de que Argentina cumplirá con los pagos de su deuda en 2025.

Sin embargo, Eduardo Levy Yeyati, economista que asesoró al gobierno de centroderecha de Macri, advierte de que Argentina ha tenido "muchos planes de estabilización exitosos" que luego fracasaron.

Milei necesitaría tener éxito en el crecimiento, las reservas y la inflación al mismo tiempo, antes de que "podamos empezar a pensar en un país que puede dejar de estar atrapado en ese bucle", añade.

"En Argentina, siempre es prematuro anunciar el fin de la crisis".