El Gobierno argentino formalizó una invitación al papa León XIV para que visite el país. A través de un comunicado oficial difundido este 11 de febrero desde Roma, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el canciller Pablo Quirno -en representación del presidente Javier Milei- entregó una carta de invitación al Sumo Pontífice para que realice una visita apostólica a la Argentina. La misiva, firmada por el jefe de Estado, expresa el deseo de que el Papa pueda viajar al país en el marco del fortalecimiento de la relación bilateral entre la Argentina y la Santa Sede. Según detalló la Cancillería, el gesto se inscribe en “el excelente momento” que atraviesa el vínculo diplomático, caracterizado históricamente por el diálogo franco, la cooperación constructiva y la coincidencia en valores fundamentales. La invitación refleja la voluntad del Gobierno de profundizar los lazos institucionales y promover una agenda común. En ese sentido, el canciller reafirmó el compromiso argentino de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en temas vinculados a la promoción del diálogo interreligioso, la defensa de la dignidad humana y la cooperación internacional. La eventual visita de León XIV marcaría un hecho de fuerte impacto político y simbólico. De concretarse, sería la primera visita del Pontífice a la Argentina desde el inicio de su gestión y representaría un hito en la relación entre el actual Gobierno y el Vaticano.