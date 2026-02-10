Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora Transparencia Internacional. En la edición 2025, el país obtuvo 36 puntos sobre 100, perdió una unidad respecto del año anterior y descendió al puesto 104 entre 182 países, consolidándose entre las naciones con peor desempeño institucional. El resultado marca un dato políticamente sensible: el puntaje del presidente Javier Milei es inferior al que obtuvo Alberto Fernández en su último año de gestión, cuando alcanzó 37 puntos, el registro más bajo de su mandato. La cifra se conoce días antes de cumplirse el primer aniversario del inicio de la causa Libra, uno de los temas que afectaron la imagen presidencial con la escandalosa difusión de una criptomoneda por redes sociales, además de la situación en Andis y las recientes acusaciones en Nucleoeléctrica, entre otros ejes. Para Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, el dato confirma un proceso de deterioro que contradice las promesas del actual gobierno. “Argentina no sólo vuelve a ser desplazada en la lucha contra la corrupción, sino que muestra una peligrosa involución que enciende luces amarillas de alerta a mitad del mandato presidencial de Javier Milei, que aunque prometió ser diferente, acentúa su parecido —en cuanto a resultados— con las administraciones filo-kirchneristas”. El análisis histórico del IPC —comparable de manera consistente desde 2012— muestra que Milei perforó el peor indicador de la gestión de Alberto Fernández, registrado en 2023. “La cruzada contra la corrupción no ha evidenciado progreso alguno durante los dos primeros años de gestión del presidente Javier Milei, a punto tal que ha perforado el peor indicador de la gestión del ex presidente Alberto Fernández, de apenas 37/100. Con este nuevo declive, Javier Milei lleva al país a 36/100 y del puesto 99° al 104°”. Según Bermolén, el país se mantiene estancado entre los rezagados de la región, muy lejos de los referentes sudamericanos en transparencia. “Argentina se mantiene rezagada en puntaje y posiciones, mezclada entre el conjunto de los países más postergados, muchos de ellos pertenecientes a Latinoamérica, y muy por debajo de los líderes indiscutibles de la transparencia sudamericana, que siguen siendo Uruguay y Chile”. El IPC permite observar con claridad los distintos ciclos políticos. En ese recorrido, Bermolén destaca que Mauricio Macri fue el único presidente que logró mejorar de manera sostenida el indicador, mientras que los gobiernos kirchneristas y el actual muestran retrocesos o estancamiento. “Mauricio Macri fue el único mandatario que elevó las marcas del indicador año tras año, mejorando 13 puntos entre 2016 y 2019, del 32/100 heredado a los 45/100 con los que cerró su gestión, el valor más alto de la serie”. En contraste, subraya: “Cristina Fernández de Kirchner ostenta el peor indicador histórico con 32/100 al cierre de su mandato final, Alberto Fernández registra la mayor caída del índice con un descenso de 8 puntos, y Javier Milei obtiene estancamientos y retrocesos que lo emparentan con la efectividad de los gobiernos filo-kirchneristas en la lucha contra la corrupción”. Para Bermolén, el retroceso no es sorpresivo y responde a decisiones concretas del actual gobierno. “Desde el inicio de la gestión del actual mandatario se evidencia un deterioro de la calidad institucional, una pérdida de la transparencia, resistencia a la rendición de cuentas y una nula política de lucha contra la corrupción”. Entre los factores que inciden en la mala performance del país menciona restricciones al acceso a la información pública, debilitamiento de los organismos de control, retiro del Estado como querellante en causas judiciales y ataques a periodistas y medios. “Argentina sigue careciendo de una política pública anticorrupción visible, potente, perdurable y eficaz que dé respuestas de manera sistemática y transversal a un problema de esta magnitud”.