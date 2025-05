Milei en la recta final de campaña: radicalización del discurso y exposición de resultados

A partir de este lunes el presidente Javier Milei ingresa en la etapa de recta final de cara a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires donde LLA arriesga gran parte de su capital político por lo que la estrategia presidencial de jugar al todo o nada será amplia: incluirá más ataques a la prensa, una radicalización del discurso casta-anticasta, enfrentamientos con el PRO, una defensa a ultranza de la motosierra y la profundización de medidas económicas tendientes a exacerbar el modelo libertario.

La orden de Milei desde el "triángulo de hierro" fue bien precisa para la semana de recta final de la campaña porteña. Salir a caminar en todos los barrios, poner en juego a todos los ministros, influencers, funcionarios de primera línea y hasta el mismo presidente acompañará al candidato estrella, el portavoz Manuel Adorni en los actos proselitistas.

"TMAP" diría Santiago Caputo en este esquema de campaña final.

Es probable que Milei pueda estar en el acto de cierre de Adorni pero no estará en Argentina para las elecciones porteñas. Antes deberá subir al avión con una reducida comitiva que lo llevará a Roma para estar el domingo en la entronización del Papa León XIV en el Vaticano.

Paradojas del destino para un presidente libertario: el nuevo Papa es un crítico de las posiciones liberales de Trump y un ferviente admirador de su antecesor Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, más conocido como el Papa León XIII que dedicó su pontificado a la defensa de los trabajadores en momentos álgidos de la Revolución Industrial y se trata de un misionero agustino con todas las letras.

Sin embargo, Milei es pragmático. Puede separar el clima sacro del Vaticano con las rencillas de la política doméstica argentina. Bajo el firme objetivo de lograr un triunfo electoral de LLA en la Ciudad, el presidente está dispuesto a profundizar y radicalizar su mensaje.

Ya avanzó en nuevos ataques contra periodistas y promete ir por más. Milei denunció a Carlos Pagni por presuntas "calumnias o falsa imputación" e "injurias" en los tribunales de Retiro y la investigación quedó a cargo por sorteo del juez federal Daniel Rafecas. Se tratade una embestida similar que ya había hecho contra Viviana Canosa y Ari Lijalad por los mismos delitos. En la Casa Rosada aseguran que la lista podrá continuar.

La batalla de Milei contra el PRO por las esquirlas que dejó el fracaso de Ficha Limpia en el Senado amenaza con extenderse. En la Casa Rosada hay una mezcla de preocupación y certeza respecto de la imposibilidad concreta de que tras el efecto Ficha Limpia y la batalla porteña ya no haya marcha atrás para armar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. En el peronismo bonaerense festejan. Allegados a Axel Kicillof aseguraron que una fragmentación del voto de centro derecha PRO-LLA no hará más que sumar votos al peronismo.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos parecería ser uno de los pocos referentes del gobierno en alertar sobre este escenario de peligrosa crispación y su rebote electoral. En las últimas horas aseguró que "los ánimos están exaltados" y consideró necesario "poner serenidad" en referencia a la batalla de macristas y libertarios porteños. Que la sangre no llegue al río.

En esta misma recta final de campaña el presidente Milei tiene un mandato en el Congreso ante la embestida opositora por leyes que "afectan las cuentas públicas y apuntan al esquema de control fiscal".

Así, ya hubo instrucciones precisas del jefe de Gabinete y el Ministerio de Economía al presidente de Diputados, Martín Menem y el resto de los legisladores de LLA para frenar todas las reformas de leyes que tengan impacto fiscal como los que impulsa la oposición. Se trata de los proyectos de emergencia de la Discapacidad, la prórroga previsional con ampliación de moratoria jubilatoria y un proyecto para eliminar los derechos a la exportación (retenciones), entre otros.

Todo esto forma parte de una agenda legislativa que impulsa el peronismo, sectores del Frente Renovador, Encuentro Federal y el radicalismo. Para el gobierno es imposible que puedan aprobarse estos proyectos porque lo único que van a provocar es aumentar el gasto y en la Casa Rosada ya amenazan con eventuales vetos presidenciales si es que sea prueban.

Por el momento, esta es la estrategia del oficialismo. Es decir, frenar la embestida opositora que ya empezó a rodar con la aprobación de algunos dictámenes en comisiones forma parte de la nueva fase de estrategia legislativa de Milei.

Habrá más motosierra en los próximos días. Desde el Ministerio de Desregulación que lidera Federico Sturzenegger ya enviaron a la Secretaría de Legal y Técnica un paquete de decretos tendientes a eliminar otra veintena de entes públicos y podar más cargos en el Estado. Milei está convencido de que hace falta más poda del gasto, discurso anticasta y motosierra en show televisivo para exponer en plena campaña.

En su presentación ante el Latam Forum Milei fue tajante sobre lo que se viene: " La pregunta es: ¿Cuántas elecciones les prometieron que iban a bajar impuestos? Porque no van a poder bajar impuestos si no bajan el gasto, aviso". Dijo.

También alertó que trabaja desde ARCA, el Ministerio de Economía y Banco Central en un mecanismo como para que la gente pueda ingresar los dólares, adentro del sistema, pueda comprar lo que quieran y que no deje los dedos marcados para que nadie los vaya a perseguir.