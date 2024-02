Javier Milei confirmó la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI y reveló cuándo la inflación volvería a un dígito

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló tras la reunión con la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath. El jefe de Estado adelantó la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo con el organismo internacional y reveló el número de la inflación de febrero.

"Es una reunión muy fácil de llevar. Tener la posibilidad de hablar con un presidente, y que es economista, facilita la charla", reveló Milei que le dijo Gopinath.

"Están muy comprometidos con nuestro caso y están dispuestos a acompañarnos. Tenemos un programa pero podemos pasar a otro", declaró Milei.

El FMI reveló el foco de la visita de Gita Gopinath: nuevo programa, reunión con la CGT y contactos en el G20

¿Cómo fue la reunión entre Milei y Gita Gopinath?

Este jueves, el presidente dialogó con la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, sobre la marcha de la economía y también sobre su proyecto para encarcelar a quienes emitan dinero para el Tesoro.

El encuentro se celebró al mediodía en la Casa Rosada y forma parte de una serie de reuniones que Gopinath mantuvo " con funcionarios del Gobierno y otras personas a fin de conocer los difíciles retos económicos y sociales de Argentina, así como su enorme potencial ", señaló el FMI a través de X.

"El fondo a lo que se comprometió fue a seguir acompañándonos, significa avalar un programa. La posición es trabajar en conjunto, quieren que nos salga bien. Para ellos es un caso emblemático el nuestro", mencionó Milei.

Esto va en línea con lo que explicó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, este miércoles en una entrevista con Todo Noticias: "Las autoridades del Fondo han puesto en carpeta la posibilidad de un nuevo acuerdo, están abiertos a explorar eso. Nosotros también estudiamos alternativas para ver si podemos hacer algo mejor para los argentinos", reveló Caputo.

El proyecto de ley contra el "señoraje"

También, dijo querer "terminar con la emisión sin respaldo" confirmó la iniciativa durante la entrevista con el canal Todo Noticias.

"El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y todos los funcionarios que voten por eso", declaró en diálogo con el periodista Jonathan Viale .

¿De cuánto será la inflación de febrero según Milei?

"La primera semana de enero la inflación venía viajando a un ritmo de 3700% anual, en la segunda semana trepó a 7500%. No es una exageración, el dato de diciembre para el índice mayorista fue del 54% e interanual daba 17.000%", explicó.

"Estábamos en una hiperinflación", indicó el presidente, y recordó cuando declaró en una entrevista radial que si la inflación daba 30% "era un golazo", y lo insultaron en redes sociales. En paralelo, felicitó al equipo de Economía "por el trabajo que vienen haciendo". Allí mencionó a Caputo y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

"Para tener una idea del saneamiento que está haciendo Caputo en el Banco Central: la base monetaria no varió, pero emitimos dinero para comprar dólares y por los encajes remunerados. Tengo la misma base monetaria que tenía al principio", agregó el Presidente.

En relación al índice de precios de febrero, Milei sostuvo que "15 sería un numerazo". "Va a seguir bajando la inflación. Nosotros queremos llegar a mitad de año con un dígito", anheló el presidente.

"A la gente siempre le dije la verdad. Nunca ganó un candidato que en campaña decía que iba a ajustar. Lo hicimos nosotros porque tuvimos el coraje de hacerlo. Dicen que tenemos mucho de licuadora y poco de motosierra. Piensan que eliminar la obra pública es licuación, pero es motosierra. Eliminar las transferencias a las provincias también es motosierra".

Milei apuntó contra los dichos de Grabois

" Yo no quiero que a este proyecto político le vaya bien, quiero que fracase, quiero que se hunda ", lanzó el jefe de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), durante un acto en el anfiteatro de la ciudad de Posadas, Misiones.

Milei criticó al dirigente social por "desearle que le vaya mal a un adversario político" cuando si sucede eso "va a haber casi 47 millones de personas que la van a pasar mal", pero le reconoció que "por lo menos es sincero".

Milei denunció que López Murphy le pidió fondos a Larreta

López Murphy y Milei en la jura como diputados Nacionales en 2021

El libertario volvió a tildar de "traidor" al diputado López Murphy y reveló que "le pidió fondos a Larreta para ensuciarme en la campaña presidencial". Era el mecanismo de Larreta".

"La ley bases terminó ordenando el espectro ideológico", sentenció Milei sobre las idas y vueltas en el Congreso, que terminaron retirando el proyecto, y expuso a los legisladores que votaron en contra de los distintos artículos.

En línea con esto, mencionó que sintió que algunos legisladores lo "habían apuñalado por la espalda", entre esas personas afirmó que "Píparo fue una" por "traicionar a la gente que creyó que estaba a favor de las ideas de la libertad y del cambio".

El cierre del Inadi y la opinión de Milei

El Jefe de Estado reivindicó "la motosierra" con la cual eliminó la transferencias a las provincias, la obra pública, más de 50 mil empleos públicos, y calificó al Inadi como "policía del pensamiento".El mandatario consideró: "El Inadi era la policía del pensamiento kirchnerista que se dedicaba a perseguir a los que piensen destino y, además, no ganó nada en términos de discriminación. Entonces lo cerramos. La pregunta es: ¿querés sostener ese ente persecutor a cambio de destruir el trabajo de personas del estado? Esas personas salen del estado, no son las únicas personas. Echamos a 50 mil personas que no trabajan en el Estado".