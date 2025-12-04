El presidente Javier Milei defendió su política cambiaria en el Encuentro de Líderes organizado por El Cronista y desmontó punto por punto los argumentos de quienes reclaman que el Gobierno acumule reservas.

En una extensa intervención, el mandatario cuestionó la lógica detrás de este pedido y advirtió sobre los costos que implicaría para los sectores más vulnerables.

Además de señalar una inconsistencia conceptual en el debate público, el Presidente argumentó que con déficit cero y capacidad de rollover de deuda, no sería necesario engrosar las tenencias.

“Si yo tuviera rollover, ¿qué es eso de estar pensando en que tengo que tener reserva para pagar? Si los intereses los pago con equilibrio fiscal y la deuda la rolleo en el mercado, ¿de qué están hablando?”, cuestionó, aunque reconoció que el “riesgo kuka” había comprometido esa posibilidad durante su gestión.

En esa línea, Milei descartó categóricamente la opción de comprar dólares emitiendo pesos. “Como eso no tiene como contrapartida demanda de dinero, genera un exceso de oferta de dinero y eso ¿qué genera? Inflación, es decir, el impuesto a los pobres.”, afirmó tajante.

Y agregó: “Los que me están pidiendo que haga eso me están pidiendo que le arruine la vida a los argentinos. Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza”.

El mandatario también rechazó la esterilización monetaria que proponen algunos consultores.

“La otra alternativa es no solo pagar los intereses, también pagar el capital. Pero si yo hoy estoy en déficit cero, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Achicar más el gasto público? Miren, lo estamos achicando, pero les aviso que cerca del 75-80% del gasto público es social. Con lo cual, ¿qué me están proponiendo? Que suba los impuestos. ¿Saben qué? Impuesto inflacionario o impuesto explícito, para mí siguen siendo impuestos", agregó.

El Presidente sí consideró razonables dos alternativas. La primera es tomar deuda adicional cuando se abra la ventana de mercado: “Cambio el perfil de vencimiento, bajo la tasa, y además me guardo algunos dólares extra por si tengo problemas. Parece más razonable”. La segunda opción es realizar privatizaciones, liquidar esos activos y dejarlos en el Banco Central.

Finalmente, Milei cuestionó la justicia de la propuesta: “¿A ustedes les parece que es justo comprar artificialmente un seguro arruinando a los que menos tienen? Los seguros son para proteger. Entonces, ustedes me están diciendo que yo tengo que asegurarme de una crisis generando una crisis. Es raro”.