El presidente Javier Milei viajará a Corrientes la semana que viene y dará comienzo a su anticipada gira provincial para solidificar el éxito de la montada violeta en el Interior. El viaje está previsto para el próximo jueves 13 de noviembre, en donde participará de la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad. “Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio. Es más, estamos pensando en hacer una reunión de Gabinete por mes en el interior. La construcción de la Argentina no es obra de una sola persona, para eso necesitamos a la mayor cantidad de argentinos posibles arriba de este proyecto“, había dicho el primer mandatario en una entrevista televisiva después de ganar las elecciones de octubre. La estrategia se planteó después de que, durante la campaña electoral para los comicios legislativos, el Presidente visitara las provincias clave para fortalecer el sello de La Libertad Avanza. El contundente resultado que pintó de violeta a 15 provincias y dejó un resultado total de 40 puntos lo llevó a que decida mantener la costumbre. Corrientes es una de las provincias en las que el armado electoral no consiguió beneficiarse de la separación con el oficialismo de Gustavo Valdés en la elección provincial, pero logró imponerse lo suficiente para quedar solo un punto abajo en la nacional y Virginia Gallardo consiguió una banca en la Cámara de Diputados. Luego de las asperezas por las elecciones, el senador de Valdés, Carlos “Camau” Espínola, pasó por Balcarce 50 para ver al asesor presidencial Santiago Caputo. Además, el gobernador participó de la masiva reunión en Casa Rosada junto al Presidente: se trata de un aliado que el Gobierno busca volver a seducir para llevar adelante las reformas en el Congreso. De todos modos, todo indica que esta visita de Milei se dé en el marco de la fortaleza partidaria y no como parte de la búsqueda de consensos ya que no hay una reunión agendada con el gobernador. En Casa Rosada barajan que al viaje de la semana que viene lo acompañe el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y podrían sumarse otros ministros. En tanto, el virtual ministro del Interior, Diego Santilli, ya comenzó a tejer acuerdos con los gobernadores y protagonizará varias bilaterales en los próximos días. Como adelantó El Cronista, este viernes recibirá al chubutense Ignacio “Nacho” Torres y al catamarqueño Raúl Jalil, mientras que el lunes se reunirá con el sanjuanino Marcelo Orrego, el cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáenz. Según pudo comprobar este medio, además de las bilaterales en Rosada, el amarillo que todavía no juró como ministro de Milei está trabajando en una gira provincial por su cuenta en el marco búsqueda de afianzar las relaciones con los mandatarios provinciales. Si bien aún no hay una hoja de ruta delineada, el flamante funcionario ya se comunicó con varios gobernadores para organizar una visita a las provincias. Uno de ellos fue el mendocino, Alfredo Cornejo, quien conforma el bloque de gobernadores aliados. El radical había orquestado una alianza electoral con La Libertad Avanza, con el ministro de Defensa, Luis Petri, como cabeza de lista para Diputados. La segunda, Pamela Verasay, podría ser la jefe de bloque de la UCR, según el plan de Cornejo. La organización partidaria en el Congreso de a poco va tomando forma. Otro mandatario con el que podría reunirse es Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quien quedó en una relación más bien áspera con el Gobierno luego de varios cruces con la militancia libertaria y con la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hace un par de semanas le recriminó que “cada diez minutos le pide plata al Estado Nacional”. Los puentes quebrados por la campaña electoral es lo que Santilli buscará recomponer con el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lo propuso como la figura ideal para liderar la cartera de Interior para que oficie como interlocutor con los gobernadores.