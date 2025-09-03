Milei cierra la campaña de LLA en Provincia con un acto en Moreno

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles por la tarde en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo.

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales del encuentro, que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

Según trascendió, el líder libertario hablará a partir de las 19:30 y la mesa a cargo de la ingeniería proselitista espera reunir a más de 10.000 asistentes, en un acto que incluirá la presencia de los ocho candidatos seccionales y de parte importante del gabinete nacional.

También estará la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien permanece en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran audios que la involucran en las denuncias por supuestos pedido de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Luego de haber visitado La Plata, Junín y Lomas de Zamora, Milei desembarcará en la Primera Sección Electoral, porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que LLA aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

En la zona está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los violentos episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes.

Kicillof hizo responsable a Milei de cualquier incidente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al Gobierno nacional por lo que calificó como una "estrategia de caos y violencia" en medio de la campaña electoral, y advirtió sobre la realización del acto de cierre en Moreno, al que consideró "sospechoso" por sus condiciones de organización.

"Quiero ser muy claro: la seguridad del Presidente está a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales. Nosotros vamos a cumplir con lo que nos soliciten, pero no confiamos en este Gobierno. Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse", señaló Kicillof en un comunicado difundido hoy .

El mandatario provincial cuestionó al oficialismo por recurrir, según dijo, a la "provocación y a denuncias infundadas de fraude" para desviar la atención frente al malestar social.

También recordó incidentes recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde atribuyó "fallas llamativas" en la custodia presidencial.

Respecto al cierre de campaña en Moreno, alertó que el lugar elegido "no está preparado" para una concentración de esa magnitud y que en la organización intervienen "personajes con más prontuario delictivo que experiencia política".

En ese sentido, Kicillof pidió a los vecinos del distrito que no se acerquen al acto: "El modo de expresar el enojo con un Presidente que no hizo nada por Moreno no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo".

"Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira", remarcó el gobernador, quien insistió en que su espacio responderá "defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad"