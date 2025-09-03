Kicillof a Milei: "Lo hago responsable de cualquier hecho de desorden o violencia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió y responsabilizó al presidente Javier Milei por " cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse " en el acto de cierre de campaña que realizará La Libertad Avanza (LLA) en Moreno.

El evento, que se desarrollará a escasos días de la elección del próximo domingo 7 de septiembre en el Club Villa Ángela, elevó -una vez más- la confrontación entre Nación y Provincia.

"Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse", señala un fragmento del mensaje que publicó el mandatario en su cuenta de X.

Asimismo, remarcó que "la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales", por lo que la Provincia cumplirá con la solicitud y desplegará un gran operativo en la zona , respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar. Sin embargo, Kicillof sentenció: "No confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer".

Y solicitó: "Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo. Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas".

Kicillof criticó a LLA por el acto de cierre de campaña en Moreno: "Se elige un lugar que no está preparado"

Posteriormente, el gobernador bonaerense marcó: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente. Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas".

Noticia en desarrollo...