Luego de que el Senado aprobara el viernes por la noche el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, el presidente Javier Milei se volcó a las redes para celebrar la obtención de ambas medidas.

Primero, compartió un posteo con una fotografía del panel de votación que mostraba los 46 sufragios a favor que obtuvo la votación del Presupuesto en general. A esa publicación la acompañó con la frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral: “Viva la Libertad carajo”.

Poco después, publicó un mensaje más extenso donde destacó el impacto de las dos iniciativas: “No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”.

Luego, agradeció “enormemente a Patricia Bullrich, Diego Santilli y todos y cada uno de los 46 senadores nacionales que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad ” y resaltó la aprobación de la Inocencia Fiscal, al asegurar que “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años”.

“Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien", sostuvo el mandatario.

En su posteo, Milei remarcó que la nueva legislación modifica “los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos ”.

“Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos”, explicó. A partir de ahora, ese umbral se eleva a 100 millones de pesos, mientras que el de evasión agravada pasa a 1000 millones de pesos.

También mencionó que se disminuye el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, que baja de 5 años a 3 años . En ese marco, sostuvo que quienes incumplan y sean notificados, podrá regularizar su situación pagando lo adeudado, con el objetivo de evitar un problema penal.

Por último, Milei invitó a los argentinos a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. “ Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que puedan disponer de sus ahorros de manera segura ”, sentenció.

Por su parte, la Oficina del Presidente publicó un mensaje para destacar la labor de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y de los legisladores que acompañaron con su voto el plan económico impulsado por el oficialismo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Ley de Inocencia Fiscal resguarda a los ciudadanos frente a administraciones que intenten tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros y frente a intentos de persecución estatal arbitraria.

El texto también señaló que las modificaciones a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten un uso pleno y libre del fruto del trabajo, con impacto positivo en el dinamismo económico y el crecimiento sostenido.

El Gobierno afirmó además que los controles excesivos aplicados durante décadas resultaron ineficaces para combatir el lavado de dinero, y sostuvo que a partir de ahora los esfuerzos se concentrarán en enfrentar a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, sin perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas._