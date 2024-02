"Dejé en evidencia que son unos delincuentes": Milei cargó contra gobernadores y habló sobre su alianza con Macri

En medio de la crisis política luego del traspié del proyecto de Ley Ómnibus en el Congreso, el presidente Javier Milei sostuvo este desde Roma que no está "dispuesto a hacer política de manera mugrosa, corrupta y perversa".

El presidente Javier Milei cuestionó a los gobernadores, les pidió que "dejen de gastar en recitales" y se refirió en particular al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le solicitó que "deje de pautar en medios para que hablen bien de él".

Al justificar el freno a las transferencias de subsidios al transporte, Milei señaló que Llaryora, está "llorando por 20.000 millones de pesos de los subsidios, pero paga 27.000 millones en pauta oficial. Que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro)".

"No voy a negociar la meta del déficit cero, el saneamiento del Banco Central e ir liberando el mercado de cambio. Voy a exterminar la inflación y la inseguridad y voy a ir dejando en evidencia a los políticos corruptos", dijo Milei en declaraciones a radio Mitre desde Roma.



Milei apuntó contra el Congreso

Desde la capital italiana, donde se encuentra en visita oficial, Milei denunció además que "un dirigente de la UCR me ofreció votar la ley a cambio de cargos", en referencia a las negociaciones en el Congreso por la ley "Bases".

El Presidente consideró que "lo que pasó con la ley Bases" en el Congreso es "fabuloso", ya que dejó en "evidencia quienes quieren el cambio y quienes quieren seguir robando con la política".

"Dejé en evidencia que son unos delincuentes, generamos un ordenamiento ideológico, quiénes están a favor de la libertad y quiénes en el curro de la política. La gente pudo ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes quieren sacar el país adelante", dijo.

Javier Milei, en pie de guerra contra los gobernadores.

Diálogo con Macri y alianza con el PRO

El Presidente también se refirió a la posibilidad de profundizar su acercamiento con el PRO: "Siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Si no la ven, no la ven".

Consultado sobre si se va a explorar un acuerdo con el partido amarillo, respondió: "Obviamente, porque de modo espontáneo y natural se dio después de la ley del 22 de octubre y se convalidó en los hechos de la Cámara del último día. Me parece que es algo que naturalmente fluye hacia ello, además que nos llevamos muy bien".

Además, contó que tiene "un diálogo fluido" con el expresidente Mauricio Macri.

Candidatos para tomar el mando de ANSES

Por otra parte, luego de tomar la decisión de echar al cordobés Osvaldo Giordano de la Dirección Ejecutiva de la ANSES, Milei comentó que tiene "cuatro candidatos" para el puesto.

"En el caso de ANSES, tenemos cuatro candidatos, que son candidatos técnicos. Además, dado el interés del papa Francisco en lo que estamos haciendo en Capital Humano, vino Sandra Pettovello a Roma y, como ANSES depende de ella, en algún momento estaré trabajando en eso", indicó.