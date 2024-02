Milei volvió a apuntar contra gobernadores y legisladores: "Buscan garantizar el statu quo a cambio de negocios personales""

El Presidente, Javier Milei, quien se encuentra de gira por Italia, publicó un largo mensaje en las redes sociales luego de la derrota oficialista en el Congreso de la Nación y aceleró contra gobernadores y legisladores por oponerse al proyecto de ley "Bases".

"Lo que sucedió en el Congreso representa a la perfección el problema al que nos estamos enfrentando. Un conjunto de políticos que van a hacer lo imposible para mantener sus privilegios. La casta. Lo venimos diciendo desde que nos metimos en política. Sabíamos que iba a pasar", sostuvo.



CAMBIO DE REGLAS



El gobierno nacional asumió con la responsabilidad de arreglar tres problemas fundamentales que sufre nuestro país: la inflación, la inseguridad y los privilegios de los políticos.



Nosotros vinimos a plantear un modelo distinto al modelo empobrecedor de los... — Javier Milei (@JMilei) February 9, 2024

El mandatario opinó que "durante toda la campaña dijimos que nosotros íbamos a enviar nuestros proyectos al Congreso y los políticos iban a tener que decidir de qué lado de la Historia querían estar. Si querían ser parte del cambio o querían seguir manteniendo sus privilegios".

"Durante muchos años hubo en Argentina un grupo de políticos que dice representar la moderación, el diálogo, el consenso y la sensatez, que lo único que hacen es garantizar el statu quo a cambio de negocios personales", agregó en referencia a "la casta".



El duro mensaje de Milei desde Italia

Milei no se encuentra en el país desde hace algunos días por la gira que comenzó en Israel y sigue por Italia y el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, pero desde suelo europeo eligió enviar un mensaje a todo el arco político argentino.

"Registros automotores, concesiones de litio, repartija de sobres a periodistas y muchos otros negocios que algunos políticos hacen mientras "defienden la República" en la televisión. Todo eso se acabó con nosotros. Si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios", acusó.



En otro fragmento apuntó más duro contra los gobernadores que acusaron de "traidores" en los últimos días: "No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera, con el Señor del tabaco, con las empresas petroleras o con cualquiera de los otros intereses especiales que hacen lobby y "persuaden" políticos para defender sus intereses".

Las dos razones por las que Milei cree que puede gobernar sin el Congreso, según Andrés Malamud

"No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder", alegó.



Por último, arengó con su clásico "viva la libertad" y agregó que los políticos "tendrán que elegir de qué lado están. Los argentinos ya saben de qué lado estamos nosotros y se los vamos a demandar".