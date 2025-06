Milei, Caputo y "vamos a volver": las 7 frases más fuertes del mensaje de Cristina Kirchner a la militancia

La expresidenta Cristina Kirchner envió este miércoles un mensaje a la militancia que se movilizó a Plaza de Mayo en rechazo a la condena que ratificó la Corte Suprema la semana pasada.

En un discurso de tres minutos, la líder del PJ aseguró que estará "desde la trinchera que sea" y dejó fuertes definiciones sobre el Gobierno de Javier Milei y su plan económico.

A continuación, las ocho mejores frases de Cristina Kirchner:

1. "Vamos a volver"

"Me gusta ese ´vamos a volver´, revela una voluntad de que los pibes vuelvan a comer todos los días, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan comprarse un autito o una casita", sostuvo la exmandataria.

También crítico la medida de la Justicia que prohíbe que salga al balcón a saludar a la militancia : "Qué cachivaches que son".

2. "Este modelo de Milei se cae"

Con los manifestantes escuchando, Cristina Kirchner hizo un paralelismo entre los gobiernos kirchneristas con la actual gestión: "Los jubilados tenían remedios, dios mío. Ese país no fue una utopía. Lo vivimos durante doce años y medio. Y además, lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas".

"Qué increíble lo que han hecho", aseveró la exgobernante y añadió: "Este modelo, que ahora encarna Milei, se cae. Y se cae no porque no sea justo o equitativo, sino porque es insostenible en términos económicos, tiene vencimiento y no es nuevo".

3. Luis Caputo y un dardo sobre las reservas

"Mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿En serio alguien puede pensar que esto es sostenible?", apuntó la expresidenta contra el Jefe de Hacienda.

"Mi dios, más chanta no se consigue. Lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae, y por eso estoy presa", continuó.

4. "Los que están asustados no somos nosotros, son ellos"

En otro pasaje de su mensaje, Cristina Kirchner sostuvo que "el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso estoy presa".

Acto seguido, lanzó en forma desafiante: "Pueden encerrarme, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. No me dejan competir porque saben que pierden".

5. La mención de Cristina Kirchner a Néstor y el intento de asesinato

"No sé qué me depara el futuro inmediato, pero sé que ya he pasado por todo en esta vida, una dictadura, múltiples intentos de dejar a gente sin derechos, el enorme sacrifico de Néstor, un intento de asesinato", repasó la dos veces mandataria.

Y siguió con su descargo: "He soportado este proceso judicial infame que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó".

6. "Es necesario organizarse": la arenga para la militancia

La exmandataria agradeció las muestras de cariño de los seguidores y llamó a defender la democracia: "El pueblo argentino sabe ponerse de pie, resistir, organizarse, sabe luchar y también sabe volver".

" Por eso, en esta etapa, es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país, que no es más ni menos que un modelo económico donde se enriquecen unos pocos", remarcó.

7. "Desde la trinchera que sea voy a seguir"

Sobre el final, reiteró: "Vamos a volver, y además, vamos a volver con más sabiduría, con más humildad, con más fuerza, y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar con ustedes".

Y concluyó: "Tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar por más plata que tengan: pueblo, memoria, historia y patria".