De cara a las elecciones legislativas de octubre, una encuesta hecha a nivel nacional revela quiénes son los funcionarios del gobierno de Javier Milei con mejor imagen.

El informe fue elaborado por la consultora Equipo Mide, que recabó 1761 casos durante la primera quincena de junio.

Del mismo se desprende que el mandatario tiene un 50% de imagen negativa y un 49% de positiva . Dentro de estos rangos, el 26% cree que su imagen es "muy buena" y el 23% que es "buena", mientras que el 40% considera que es "muy mala" y el 10% "mala".

Después de Milei, qué funcionarios miden mejor en el Gobierno según esta encuesta

Además de Milei, la encuesta revela el nivel de aprobación de los miembros del gabinete nacional .

El primer lugar del podio lo comparten el vocero presidencial Manuel Adorni, el candidato más votado a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Ambos muestran un 22% de imagen "muy buena" y un 23% de imagen "buena". La única diferencia es que Bullrich se lleva un mayor porcentaje de imagen "muy mala" , con un 42% frente al 34% de Adorni.

En tercer lugar, entre los funcionarios del Gobierno con mejor imagen aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien mantiene un claro distanciamiento con Milei. Se lleva un 33% de imagen "buena" y un 11% de "muy buena".

El cuarto lugar se lo lleva el ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo, con un 21% de imagen "buena", un 17% de "muy buena". Al mismo tiempo, tiene una imagen "muy mala" de 38%.

¿Cuál es la visión sobre el estilo y las formas de Milei?

Concretamente sobre el estilo y las formas del presidente Javier Milei, el 39% aseguró que "no le gustan nada" y un 23% que "no le gustan". Sólo consiguió un 25% de "me gustan" y un 13% de "me gustan mucho".