El número dos de la consultora que más acierta fue tajante sobre el plan de Milei para el dólar: "No es sustentable"

Tras la flexibilización del cepo y la implementación de un nuevo esquema de flotación entre bandas para el dólar, el Gobierno se comprometió, tras cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cumplir una primera meta de acumulación de reservas prevista para junio de u$s 5.000 millones.

Aunque, en contraste con este objetivo, la administración de Javier Milei reiteró en diversas ocasiones que el Banco Central (BCRA) no comprará dólares a menos que el tipo de cambio alcance el piso de la banda , actualmente a $ 1000.

Justamente, con el objetivo de sumar divisas, el Ministerio de Economía tomó dos medidas clave para cumplir la primera meta con el FMI: anunció la licitación de Bonte 2030 -bono en pesos que se compra con dólares- y acordó un nuevo REPO con bancos internacionales por u$s 2.000 millones.

Además de ello, también se sumó el plan para que los argentinos utilicen y vuelquen los dólares que tienen "debajo del colchón" al sistema financiero, medida que, al igual que en los dos casos previos, fue bien recibida por el Fondo.

Sin embargo, para Sebastián Menescaldi, economista jefe de la consultora Eco Go, este plan "no es sustentable" a largo plazo. "Después de la elección, el Gobierno va a tener que hacer una corrección en el sector externo. Sobre todo porque necesita volver a conseguir acceso al mercado internacional de créditos para refinanciar la deuda y acumular reservas ", señaló en diálogo con Ahora Play.

Y justificó: "Si contanstemente perdés reservas, la capacidad de pago hacia adelante no la tenés. Algo de eso se dio cuenta [el Gobierno], y por eso Caputo empezó a hacer las licitaciones de los bonos en pesos. A corto plazo, es una solución buena, pero si la inflación se desploma es caro pagar un interés del 29% (Bonte 2030)".

Por qué el Gobierno debe corregir el esquema para acumular reservas

Menescaldi sostuvo que "el Gobierno necesita generar dólares", ya sea "por un aumento de la demanda de pesos", requiriendo que "parte de los exportadores conviertan sus dólares a pesos, y se quedan en pesos", o "vía inversión extranjera directa".

De esta forma, estimó que estas serían "las dos maneras genuinas para recomponer reservas" y engrosar las arcas de la entidad que preside Santiago Bausili.

Sin embargo, el economista insistió en que el Ejecutivo debe modificar el esquema para acumular divisas. "Hoy por hoy, tenés los dólares del Fondo (u$s 20.000 millones), pero qué pasa si tenés una sequía y perdés u$s 15.000 o u$s 20.000 millones. ¿Va a ir todo a precios? Tiene que acumular reservas porque hay accidentes. El agro es cíclico, tiene ciclos en donde le puede ir mal", ejemplificó.

Y resaltó: "Después de octubre (el Gobierno) va a tener que cambiar un poco el esquema. No mucho, pero está claro que los niveles que empezás a tener de cuenta corriente negativa y, si además no tenés acceso a crédito, no son financiables ".

Incluso, mencionó que el próximo año vencen, entre capital e interés, u$s 29.000 millones. "¿Eso de dónde lo va a sacar? ¿Cómo va a cancelar los Bopreales hacia adelante? Esto implica que vos tengas que generar un cambio hacia adelante", señaló.

Al mismo tiempo, recordó que antes del aporte del Fondo, " las reservas netas estaban en igual posición que cuando estaba (Sergio) Massa , con mucha más cantidad de pesos". Tal es así que el experto criticó al Gobierno por no haber recapitalizado el BCRA.

"Una de las cosas que tenías que hacer era recapitalizar el Banco Central, y no lo hiciste. Intentaste hacerlo, compraste las letras intransferibles del Tesoro para capitalizarlo. Acto seguido, tuviste que emitir un monto similar, descapitalizarlo y girar utilidades al Gobierno porque no tenía pesos", precisó.

Si bien consideró que no es necesario hacer una gran corrección cambiaria, dejó en claro que el riesgo argentino todavía es muy elevado. " Falta consolidar la parte externa y comprar reservas para poder bajar el riesgo país ", advirtió.