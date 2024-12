Milei con The Wall Street Journal: su apuesta por Donald Trump y un nuevo acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei habló con el diario estadounidense The Wall Street Journal y, al hacer un análisis de su primer año de gobierno, adelantó algunos planes que tiene su administración en materia económica y en la relación con el país norteamericano .

En esa línea, contó que apuesta a que su afinidad con Donald Trump, que volverá a la Casa Blanca en enero, ayude a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el país consiga miles de millones de dólares.

En el mismo escenario, se refirió a la idea de impulsar la reforma de libre mercado de Argentina. Esto pese a que el presidente electo prometió imponer aranceles a China, Canadá y México.

La confianza de Javier Milei en Donald Trump

"Creo que es muy probable porque Estados Unidos descubrió que somos un socio digno de confianza", consideró Milei en diálogo con WSJ. El presidente mantuvo un primer encuentro con el referente republicano tras las elecciones en noviembre en Mar-a-Lago (Florida).

Además, planea asistir a su ceremonia de investidura el próximo 20 de enero. En una extensa entrevista publicada este miércoles, el mandatario detalló en qué puntos piensa que podrá ayudar su afinidad con Trump.

Por un lado, aseguró que ayudaría para conseguir financiamiento que le permita a la Argentina aliviar las restricciones económicas que sufre. Y un acuerdo de libre comercio, además, podría fortalecer la relación bilateral y fomentar el crecimiento económico en ambos países.

"Todos los acuerdos de libre comercio que podamos hacer, los vamos a hacer. Otros pueden hacer lo que quieran, yo voy a seguir buscando el libre comercio", remarcó Milei e incluyó a China entre esas posibilidades. "Nuestra idea es eliminar (los controles) en 2025, reafirmó.

En la nota, Milei reafirmó su postura "anarco-capitalista" y la creencia de que el Estado "es el enemigo". En esa línea, el medio recordó los inicios en la vida pública del presidente, ligados a sus apariciones en televisión y su distintiva forma de referirse a los políticos "tradicionales", como "la casta".

Además, el presidente se mostró convencido de que las mejoras en la macroeconomía que mostró su administración le darán impulso a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de octubre 2025. "No tengan ninguna duda, no voy a parar", expresó.

Los principales "hitos" del Gobierno este año

El artículo de WSJ enumera los principales puntos de la gestión libertaria de este año. "Milei sacó al país del borde de la hiperinflación y el colapso económico aplicando una terapia de choque que, según había advertido, dolería antes de mejorar", indica el texto.

El medio estadounidense resalta que "por primera vez en años se pueden conseguir hipotecas", el hecho de que las exportaciones aumentan, y que los mercados bursátil y de renta fija "están en auge". Otro punto destacado fue el riesgo país de Argentina que "está cayendo".

La baja de la inflación es otro punto destacado por el diario. "La mensual alcanzó el 2,4% en noviembre, frente a casi el 26% durante el primer mes de gobierno de Milei, en diciembre de 2023.

Y luego apunta a la reducción de un 30% del gasto público real. "Mientras paralizaba las obras públicas, reducía los subsidios a los ervicios públicos que recibían casi todos los argentinos, recortaba la transferencia de fondos a las provincias y aumentaba las pensiones y los salarios estatales por debajo de la inflación, que actualmente es del 166% anual", describe el texto.

"Despidió a 33.000 empleados públicos y cerró ministerios y organismos estatales", agrega al describir la gestión libertaria.

En otro apartado, WSJ destaca también la cifra de pobreza. "Sigue siendo dolorosamente alta, pero se ha reducido a algo menos del 50%, según la Universidad Católica Argentina (UCA)", se indica. "Y Milei cuenta con un 55% de apoyo -según los sondeos- desafiando las expectativas de que su terapia de choque desencadenaría un violento malestar social", agrega.

La relación con Elon Musk

El reportaje también dedica espacio a la relación de Milei con Elon Musk, que desde un primer momento expresó su apoyo al presidente argentino.

Sin embargo, muchos cuestionan que ese respaldo no se traduce en hechos concretos. "Es una persona extraordinaria", describió el mandatario al ser consultado sobre las posibilidades que existen, o no, de que el multimillonario invierta en el país. "No me corresponde decirle al hombre más rico del mundo dónde debe invertir", remarcó.