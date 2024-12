Javier Milei no se tomará vacaciones y los ministros tendrán que evitar destinos de lujo

En el inicio de su segundo año de gestión, el Gobierno confirmó que Javier Milei no se tomará vacaciones y permanecerá en la residencia de Olivos bajo el cumplimiento de sus actividades.

A pesar de las recomendaciones, el libertario no quiere tomarse descanso. Únicamente, viajará el 20 de enero hacia Estados Unidos para presenciar la asunción de Donald Trump, que iniciará su segundo mandato presidencial.

"No voy a necesitar el helicóptero porque directamente voy a trabajar en Olivos. Soy un workaholic, directamente me levanto y voy al escritorio a trabajar", señaló hace tiempo en una entrevista con Radio Rivadavia, en la que dejó entrever que no perdería tiempo en ir hacia la Casa Rosada.

A diferencia de ello, los ministros podrán tomarse entre una o dos semanas de vacaciones . Sin embargo, los funcionarios no podrán viajar a ciertos destinos de "ostentación".

Vacaciones: cuáles son los destinos restringidos para los ministros

Tras confirmar que Milei no se tomará días de descanso -ni siquiera se hospedará en el complejo de Chapadmalal-, el Gobierno le confirmó a los ministros que podrán solicitar días de vacaciones entre la última semana del año y la última semana de enero.

Según pudo saber El Cronista, en una reunión de Gabinete se le sugirió a los funcionarios que eviten destinos de lujo (por ejemplo, Punta del Este , Miami o Nueva York).

Además, también les mencionaron que ese receso podría interrumpirse, dependiendo de si surge algún problema de coyuntura.