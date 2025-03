Milei arranca la motosierra en organismos y apunta a Salud: el primer instituto fusionado

La desregulación de organismos que había adelantado el presidente Javier Milei comenzó a tener sus primeras muestras. El Ministerio de Salud de la Nación decidió absorber las funciones del Instituto Nacional del Cáncer (INC) . El anuncio hecho hoy por el ministro Mario Lugones fue justificado bajo la premisa de que esta medida eliminará la duplicidad de tareas entre ambas áreas y permitirá tener un control más eficiente de las acciones.

Según comunicaron oficialmente desde esa cartera, la decisión (que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial) "no afectará la continuidad de ningún programa que garantizaba el INC" y "solo es un cambio administrativo que apunta a corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico".

Esta medida ya venía siendo estudiada desde hace meses de parte del área técnica del ministerio. Según sus propios relevamientos, el INC presentaba problemas logísticos en la entrega de medicamentos, con precios inflados y cantidades sin criterios ajustados a la demanda. Ejemplifican con lo ocurrido en 2023, cuando se debieron tirar 400 mil unidades de morfina que se habían vencido por compras abultadas.

Incluso, en todo este contexto está previsto una auditoría más extensiva sobre los procesos de compra iniciados entre 2022 y 2023.

Javier Milei y Mario Lugones

En Salud afirman que el concepto detrás de esta medida es la centralización de funciones. Fuentes sanitarias dan dos ejemplos particulares:

Por un lado, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer que hace el INC es algo que también realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica .

. En tanto, los Programas Nacionales de Control y Prevención de distintos tipos de cáncer tienen responsabilidades ya contempladas en las funciones de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles.

Las funciones y programas que eran exclusivos del INC quedarán a cargo de la Secretaría de Gestión Sanitaria, a cargo de Alejandro Vilches . Por el momento no se espera una reducción de personal, sino que los que ya habían quedado en el INC se trasladarán al área ministerial. Tanto a fin de año como a comienzos de este ya se dieron los desplazamientos que la conducción de Salud creía necesario.

Todo esto forma parte del simbólico "Decreto 70/25" que Javier Milei había anunciado semanas atrás, el cual iba a servir para desregular el organigrama del Estado : ya sea con fusión de organismos, disoluciones o absorciones de parte de los mismos ministerios (como es este caso). Quien asesora en este plan es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Un ejemplo parecido es lo que sucedió con la actual Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que es el resultante de la fusión de una empresa pública (Administración General de Puertos), una subsecretaría (Puertos y Vías Navegables) y un ente (de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger

Es esperable que haya otros anuncios de este estilo. El ministerio que dirige Mario Lugones tiene a su cargo hospitales que dependen solo de Nación (como el Sommer, el Bonaparte, el Posadas y el Carrillo), así como de instituciones con responsabilidades neurálgicas como la ANMAT, la ANDIS, la ANLIS, el INCUCAI y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), entre otros.

Lugones había dado una especie de adelanto de lo que iba a pasar. La semana pasada fue apuntado por sectores sanitarios y de la oposición de -presuntamente- haber desmantelado la compra de opioides. Por su parte, el ministro aclaró a través de su cuenta de X que los hospitales públicos ni los ministros provinciales habían acusado faltantes y que estaban revisando los procesos de ese organismo a los fines de eficientizar procesos y reordenar el sistema de salud.