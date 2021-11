Miguel Kiguel explicó qué oculta el Gobierno sobre el acuerdo con el FMI

El economista Miguel Kiguel analizó el impacto económico de las elecciones. Y opinó sobre el anuncio del presidente Alberto Fernández acerca de un inminente acuerdo con el Fondo.

Para Kiguel, "el acuerdo con el FMI no se puede hacer sin cambios en la política económica ". Y eso requiere definir "cómo se hace para reducir el déficit fiscal, cómo se hace para ganar reservas o cómo se hace para bajar la brecha cambiaria".

"Inminente choque" entre Argentina y el FMI: el duro análisis del Financial Times sobre las negociaciones



Qué se acordó ya con el FMI y qué se discute antes de enviar el plan del Gobierno al Congreso

Dólar y mercados: qué esperan los analistas para el día después de las elecciones



las consecuencias del acuerdo con el Fondo

Según Kiguel, "e l día después de las elecciones lo encuentra al Gobierno teniendo que resolver los mismos problemas que tenía antes: inflación, brecha cambiaria, falta de reservas y de acceso al crédito, la pobreza, el crecimiento. En fin, los mismos problemas sin que haya un rumbo claro".

El economista consideró que "aunque el Frente de Todos recuperó algo en las urnas, eso no cambia la base de que hay un gran descontento sobre cómo viene la economía".

Las dudas de los ex FMI sobre el plan oficial para cerrar el acuerdo con el Fondo



Wall Street: qué lectura hicieron los principales bancos del resultado de las elecciones



En ese sentido, en declaraciones a Radio Rivadavia, Kiguel advirtió que el presidente Fernández debe "decidir si seguirá haciendo desajustes económicos, como lo que hace Feletti con los precios congelados ".