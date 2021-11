Dólar y mercados: qué esperan los analistas para el día después de las elecciones

Una vez finalizado el gran evento político de 2021, el mercado empieza a sacar conclusiones de cara a 2022.

En materia de activos, los analistas creen que si el Gobierno da señales positivas y "no se radicaliza" habrá un mejor ánimo a partir del equilibro en el Congreso . Sin embargo, absolutamente nadie espera que se repita un rally como el de 2013.

Por otro parte, luce improbable que el Gobierno sostenga el ritmo de depreciación nominal actual del peso, ya que con la inflación de los últimos meses aquello genera una apreciación en términos reales, difícil de sostener con las magras reservas netas con las que cuenta el Banco Central (u$s 4650 millones, según estima la consultora Equilibria).

" Es probable que tengamos algún deslizamiento más rápido del tipo de cambio oficial, pero la brecha solo se achica por las buenas, es decir, en el marco de un acuerdo con el Fondo, con un programa sólido en lo fiscal y monetario ", señaló Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica.

Y advirtió que si se se acelera el crawling peg, " la tasa le tiene que ganar a la expectativa de depreciación del tipo de cambio oficial para que no se resienta la liquidación de la cosecha ".

En tanto, el economista jefe de Facimex Valores, Adrián Yarde Buller agregó que, en lo inmediato, esperan que " la prioridad pase por el abordaje de las presiones en el frente cambiario, con el BCRA acelerando la tasa de devaluación, apuntando a estabilizar las reservas y a reducir gradualmente la brecha cambiaria ".

En línea con esta visión, un informe reciente de Econviews destacó que " los desbalances tarifarios, cambiarios y fiscales no pueden mantenerse en el tiempo y deben corregirse ".

Quien fue escéptico respecto de la posibilidad de que haya cambios profundos en los próximos dos meses fue el portfolio manager de Consultatio, Francisco Mattig, que expresó: " Estimo que noviembre y diciembre van a ser una especie de puente de tiempo, en el cual no va a pasar demasiado hasta que se reordene un poco la parte política y sigan las negociaciones con el Fondo ".

En el frente financiero, los analistas coinciden en que un Congreso más equilibrado mejorará el clima un poco, pero que de ninguna manera se espera un rally de activos al estilo 2013, año en el que Sergio Massa derrotó al espacio de Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires.

" El mercado va a tomar de manera favorable el resultado, tanto en acciones como en bonos, pero no espero una reacción tan eufórica como la de 2013, ya que en 2013 el descalabro monetario no era tan grande como ahora ", sostuvo Juan Ignacio Abuchdid, presidente de Invertir en Bolsa.

" El Banco Central tenía reservas en 2013 y el déficit fiscal era mucho más chico. Había posibilidad de tomar más deuda, porque el nivel de endeudamiento era menor. Veníamos de una década bastante buena para emergentes y quedaban stock por consumirse ", detalló Abuchdid.

En tanto, en lo que refiere al frente cambiario, el presidente de Invertir en Bolsa explicó que " se puede ver como reacción inmediata alguna oferta en el mercado de dólares", pero consideró que "para que eso se mantenga" el Gobierno deberá "ir resolviendo el descalabro monetario ".

Por su parte, Mattig añadió que la posibilidad de un rally al estilo 2013 está "limitada" por una macro mucho más "delicada". En ese sentido, señaló que la brecha cambiaria actual es el doble que en aquel entonces, las reservas son un tercio y la inflación es casi el doble.

Furiase mencionó que, para el mercado, el dato positivo de las elecciones de ayer es que "no hay espacio para una radicalización", dado que "no hay stocks ni mercado". Pero, aclaró: " Los tiempos de la política pueden no coinciden con los del mercado y si la señal política del Gobierno no llega en tiempo y forma la presión cambiaria podría agravarse ".