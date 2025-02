Mientras el Senado dormita y Villarruel cultiva el bajo perfil, puede abrirse un nuevo conflicto

Mientras los diputados trabajan para conseguir sesionar esta semana y llevar al recinto alguno de los proyectos que integran el temario de las sesiones extraordinarias, en el otro sector del edificio del Congreso parece reinar una quietud que podría convertirse en la calma que antecede al huracán.

Aunque el Senado tiene temas que le son propios, la dificultad para conseguir acuerdos y mayorías para aprobarlos hacen que todo esté en punto muerto a la espera de los que pueda llegar con media sanción desde la Cámara baja.

El temario para los representantes de las provincias, claro, era más exiguo y de mayor dificultad, en especial, en lo que respecta a los acuerdos para designar a los jueces de la Corte Suprema, una tarea para la que se necesita una mayoría especial sólo alcanzable con el voto de los bloques del peronismo kirchnerista. A eso se suma el rechazo que manifestó la vicepresidente Victoria Villarruel a uno de los candidatos propuestos por quien fuera su compañero de fórmula, Javier Milei.

La posición de la titular del Senado en ese tema es pública y también lo es lo que piensan en la Casa Rosada de ese gesto de rebeldía que se suma a otros que sólo han servido para tensionar la relación. Mientras la vicepresidenta cultiva un silencio de radio estricto, el presidente da entrevistas y, de un tiempo a esta parte, siempre se muestra frío al ser consultado por el tema.

"(Ella) no forma parte de la diaria. Mientras que resuelva su problema, digo la tarea que tiene que hacer, ¿cuál es el problema?" se limitó a decir Milei ayer y evitó responder si la elegiría nuevamente como candidata.

Los desencuentros han sido notorios. Sólo en los últimos meses, la vicepresidenta cuestionó las decisiones de seguridad de Patricia Bullrich (una figura con acciones en alza en Balcarce 50) y luego homenajeó a la expresidenta peronista María Estela Martínez de Perón, lo que le significó el reproche de los seguidores mileistas.

En el despacho de Villarruel, mientras tanto, reina el silencio. Su última aparición pública fue en el festival de doma y folclore de Jesus María y no hubo declaraciones políticas. Sólo se destacó en el último tiempo la renuncia de Claudia Rucci, una de sus asesoras, aunque la explicación oficial habló de una decisión personal de la exdiputada. Cerca de ella reconocen que la comunicación con la Rosada está prácticamente rota.

El homenaje a Isabelita, junto a Rucci.

Sin embargo, la tranquilidad en el Senado podría tener un final abrupto y el comienzo de una etapa de disputa. Más allá de la suerte que corra el temario de las extrordinarias, el próximo 24 de febrero habrá sesión preparatoria para ratificar a las autoridades de la Cámara. En juego están, entre otros puestos, el de las Secretarías Administrativa y Parlamentaria. Hace un año atrás, la política de alianzas tejida por Villarruel alcanzó los 39 votos para poner en esos lugares a dos personas de su confianza, Maria Laura Izzo y Agustín Giustinian.

Ese trámite deberá repetirse una vez más y algunos actores señalan que las bancadas del kirchnerismo podrían intentar arrebatar esos puestos clave. Sin embargo, desde los bloques de Unión por la Patria dicen no estar planificando nada en ese sentido. Aunque el escenario podría presentarse, tampoco lo ven posible desde algunas bancadas opositoras.

Los memoriosos señalan el antecedente de 2001, cuando el Justicialismo arrebató la presidencia provisional del senado al radicalismo y puso en la línea sucesoria a Ramón Puerta, quién luego terminaría siendo jefe de Estado interino tras la renuncia de Fernando de la Rua.

"No creo que el Kirchnerismo quiera hacerse cargo de algo que no les pertenece. Hay una cuestión de votos y no ganaron las elecciones, es así de simple", señalaron cerca de Villarruel.