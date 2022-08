Carlos Melconian trabaja en un plan económico para el próximo presidente: cómo será

Tras los cambios que se realizaron en el Gobierno, el economista Carlos Melconian analizó la situación en la que se encuentra el país, reiteró que el adjetivo que le cave a la actualidad es "berretalandia" y aseguró que ya trabaja en un "plan para el próximo presidente".

"Como máximo se puede aspirar a volver a la ruta del deterioro no explosivo, que es el camino en el que ya estaba el Gobierno. Una especie de 'Plan llegar'", analizó el ácido economista, que mantuvo una reunión secreta con la vicepresidenta, Cristina Fernández, previo a la renuncia de Martín Guzmán.



Melconian volvió a reiterar un concepto que utiliza hace unos meses y opinó que "lo que mejor calzó para este período de Argentina es Berretalandia. Es todo muy berreta. Y eso que nací en el potrero, no está hablando un tipo al cual no se le caen las medias. Pero es todo muy tirado de los pelos, todo de muy baja calidad en todos los cuadros de gobierno".



El plan de Melconian

El economista formó parte del gobierno de Mauricio Macri como presidente del Banco Nación y se mostró cercano a volver a la gestión pública en varias oportunidades.

"Todo el día estamos haciendo política, en otro sentido de la palabra. Nunca me he ido del formato que uno tiene en la cabeza. Yo estoy trabajando en un programa partidario, para el próximo presidente de la Argentina, que intente distinguir la economía de la política, sabiendo que está el nexo permanente", adelantó Melconian sobre una posible llegada al Poder Ejecutivo en 2023.

Sobre las políticas de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el analista consideró: "En esta cuestión de tener asesores, y tener una persona que, como el Ministro no es economista, tiene que estar con la macro en la cabeza. Yo estoy armando un escuadrón de gladiadores. En cada lugar que ponés el dedo, necesitás no una persona, sino un equipo de especialistas para resolver la cantidad de quilombos que hay".

Las medidas urgentes que hay que tomar

A la hora de hablar sobre las reservas, Melconian explicó que los número son negativos: "El gas te puede dar un respiro, pero caen las exportaciones también. Y si vos adelantás mil, en tres meses te faltan mil. Esto es ir tirando para adelante, ver cómo lo vas llevando. Hay mucho cotillón en todo esto".

En este punto fue que lanzó una de las frases más fuertes: "Este Gobierno se quedó en ideas soviéticas, cree que son los remarcadores de precios los culpables de la crisis".

Por último se refirió a los subsidios y consideró que los argentinos tienen que acostumbrarse "a que la energía y los transportes valen lo que valen y el que no puede pagar justifica por qué no lo puede pagar y se le transfiere a la persona -no a la compañía ni a los dueños de colectivos-, le llega a su cuenta como corresponde", durante su dialogo con CNN Radio.