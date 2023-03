El economista y director de la IERAL de Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, habló acerca de un programa integral de una eventual gestión de Juntos por el Cambio y dijo que utilizará "500 veces" uno de los instrumentos implementados recientemente por Sergio Massa.

El ex director del Banco Nación se refirió en primer lugar al manejo de la deuda y la utilización de los canjes como "una de las herramientas de política económica, propias de un equipo económico y de un país".

En ese sentido, pidió "salir de las chicanas" y descomprimió las críticas al respecto del ofrecimiento de bonos alternativos a los bancos hecho por el ministro de Economía, que permitió estirar los plazos de vencimiento a 2024 y así mitigar el mercado de bonos en pesos.

"No es ilegal", dijo ante la pregunta de uno de los periodistas de LN+ que lo entrevistó. Y continuó diciendo que es un instrumento de política económica: "El conflicto no es el canje de la deuda pública, que es un instrumento genuino que lo vamos a usar 500 veces, lo que no podés tener es canje de la deuda y seguir engordando el déficit fiscal".

"Lo que tiene que saber la sociedad es que si vos haces un canje de deuda sin arreglar el resto de las cosas es tirar margarita a los chanchos", remarcó de manera campechana Melconian, a lo que precisó que un próximo gobierno debe contemplar un programa integral que ataque a las causas de la inflación y permita la estabilidad de la moneda nacional.

Los principales colaboradores de Sergio Massa ya le hicieron saber al Ministro de Economía que, por el perfil de la deuda que se canjeará hoy, sólo se rolleará 50% de los $ 7,5 billones. El nuevo problema será qué pasará con los $ 3,75 billones restantes si es que no se renuevan.

"Dónde irán a parar, si no es al dólar, único instrumento confiable para muchos argentinos conservadores, por lo que puede haber presión sobre el tipo de cambio a medida que vayan venciendo los bonos que no se pateen", publicó esta jornada El Cronista.

A pesar de eso, los bancos públicos y privados nacionales nucleados en Abappra "respaldaron y acompañaron" el canje de deuda en pesos con el 100% de sus inversiones involucradas, recibiendo nuevos títulos públicos con vencimientos en 2024 y 2025.

"Los representantes de diferentes entidades públicas y privadas de la Argentina asociadas a Abappra se comprometieron a acompañar el canje con el 100% de sus tenencias, de acuerdo con los instrumentos elegibles incluidos en la operación", revelaron en un comunicado.

Mientras tanto, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, enfatizó este jueves que la operación de conversión de los instrumentos de deuda del Tesoro permitirá despejar del horizonte cortoplacista más de 3.5 billones de pesos.

Hoy es un dia muy importante.

Luego del arduo trabajo realizado entre el equipo económico encabezado por el Ministro @SergioMassa y los distintos actores del mercado y sistema financiero, a quienes agradecemos su participación y apoyo, — Eduardo Setti (@EduardoSettiOk) March 9, 2023

"Esta operación de gran relevancia es prioridad máxima de esta gestión, cuyos resultados contribuirán a garantizar mayor confianza, previsibilidad y estabilidad", concluyó.