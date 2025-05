Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, analizó las recientes medidas anunciadas por el Gobierno para facilitar el uso de dólares informales guardados por fuera del sistema bancario -conocido popularmente como "el canuto" o "colchón"- y eliminar regímenes de información de la AFIP.

Si bien consideró acertada la decisión de eliminar controles que calificó como "una payasada", advirtió que la medida, por sí sola, no representa una solución estructural ni impactará de manera significativa en la informalidad económica del país.

Melconian apuntó contra las medidas del Gobierno: ¿qué dijo?

Criticó además el enfoque comunicacional del Gobierno y la falta de articulación entre medidas técnicas y políticas. "Sacar los dólares del colchón hubiera sido más potente si se presentaba junto con un blanqueo formal, dentro de la ley, bien comunicado. Así como está hecho, es todo medio tirado de los pelos. Como digo siempre: el canuto no se mancha. En la Argentina, la gente ahorra por las dudas. No hay ningún país del mundo donde se ahorre por si acaso. Acá sí, y eso tiene una razón histórica. El canuto existe por desconfianza. Y eso no cambia con una medida aislada".

Consultado sobre si estas disposiciones podrían modificar los hábitos de informalidad o aumentar el uso de efectivo, Melconian fue contundente: "No, por esto no. Ya ocurre. Cualquiera que va a comprar una moto, un auto o hacer una operación mediana, pregunta cómo quiere facturar el vendedor. ¿Qué queremos inventar? Nada de esto va a cambiar sin una política económica sólida y sostenida en el tiempo".

Melconian analizó el plan colchón y advirtió que "el canuto no se mancha" (Fuente: Archivo).

En ese contexto, el economista cuestionó la falta de precisión legal sobre cómo se garantizará la legalidad del uso de esos dólares. Señaló que aún está pendiente la presentación y aprobación de reformas clave como la nueva ley penal tributaria, la ley de procedimiento tributario y la ley penal cambiaria.

Esta fue la advertencia de Melconian a Toto Caputo

El economista advirtió que, sin estas definiciones, no está claro si quienes usen dólares en blanco no correrán riesgos legales. "Se habla de dar seguridad para usar el dinero, pero no hay blindaje, ni plazos de prescripción definidos. Eso todavía no está resuelto y dicen que debe resolverse en 30 días. Estamos entrando en zonas grises que abren más interrogantes que certezas".

Carlos Melconian, economista y expresidente del Banco Nación, analizó las recientes medidas anunciadas por el Gobierno (Fuente: Archivo).

También criticó el modo en que el Gobierno intenta presentar como una novedad el hecho de que los argentinos puedan disponer libremente de sus ahorros en dólares.

"Tus dólares, tu decisión, eso ya existe. No hace falta que venga un vocero presidencial a aclararlo. La bimonetariedad ya es un hecho social. La gente hace rato decidió ahorrar en dólares y transaccionar en pesos. Lo vivimos todos los días, eso no lo inventó ningún premio Nobel", dijo con ironía.