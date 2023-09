Melconian acusó a Milei de no decir la verdad y enfatizó: "No se puede dolarizar"

El economista y eventual titular de la cartera nacional ante un gobierno de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Carlos Melconian, acusó este martes al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de " no decir la verdad" en relación a las posibilidades concretas de efectivizar su propuesta de dolarización.

A través de un video publicado en redes sociales, el expresidente del Banco Nación respondió a las declaraciones esbozadas horas antes por el diputado liberal, quien lo tildó de "derrotado" al interpretar una adhesión a su iniciativa monetaria.

"Te confundís. Alguien vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste" , cruzó el titular de la Fundación Mediterránea.

Este martes, el liberal se hizo eco de un artículo publicado en el sitio Infobae donde Melconian advierte que el trazado hacia una dolarización "debe ser ordenado" .

"Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible... Otro que ha sido derrotado... ¡VA LA LIBERTAD CARAJO!" , comentó Milei.

Sin embargo, el referente de Juntos por el Cambio aseguró que su definición al igual que la de bimonetarismo, eran partes mínimas de un programa más ampliado, algo que, según acusó, no detenta la propuesta liberal.