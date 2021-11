Mauricio Macri se jugó y le puso fecha al fin del kirchnerismo: ¿será en 2021 o en 2023?

Según el expresidente Mauricio Macri, quien en el último mes reavivó su presencia en la escena pública con todo tipo de declaraciones que apuntan a las elecciones legislativas del próximo domingo, se mostró seguro de que Juntos por el Cambio podrá sostener los resultados positivos observados por la coalición en las PASO de mediados de septiembre.

"El domingo se va a consolidar la esperanza sobre el futuro, y sobre el todo el valor de la dignidad y la libertad", aseguró confiado el referente del PRO. Además, en referencia al kirchnerismo, aseguró que una presunta victoria de la oposición en las legislativas llevará a un "colapso de esta versión del peronismo" .

María Eugenia Vidal cerró su campaña con Macri y Larreta en medio de un sugestivo cántico: de quién se copiaron



Mauricio Macri, una autocrítica y una promesa para 2023 si Juntos por el Cambio vuelve al poder



Así lo aseguró en diálogo con TN: "El lunes tenemos el colapso de la insensatez, de esta versión del peronismo que va a tener que reinventarse y sacarse la parte que ha sido secuestrada por el kirchnerismo ".

Según él, en estos últimos dos años de Gobierno ha surgido con "claridad" que "el kirchnerismo no tiene ningún compromiso con el futuro de la gente" , lo cual asegura que quedó demostrado con la tardía vuelta a las clases presenciales: "Haber encerrado a los chicos un año y medio, ocasionando una pérdida irrecuperable en su calidad educativa y su salud mental, es no educarlos para que sigan dependiendo de un plan social , de la dádiva de un político", disparó Macri.

Al referirse específicamente a la vuelta a las clases presenciales, el expresidente aseguró que la respuesta del Gobierno fue una "combinación perversa de falta de respeto, falta de amor, falta de compromiso" y criticó a la cuestión por estar "muy vinculada con la conducción gremial de los docentes en la provincia de Buenos Aires" con individuos como Roberto Baradel que considera que se "apropiaron" del sistema educativo sin representar a la mayoría.

En esta línea, duro contra el kirchnerismo, Macri consideró que existe una mayoría que desea " volver a una cultura del poder sana, donde aquellos que gobiernen sientan que son servidores públicos y que no van a poder abusar del poder ". E ilustró: "Que si hay una pandemia van a comprar todas las vacunas que hacen falta, que no se van a vacunar primeros. Que van a respetar la libertad de la gente, y no avasallarla".

Además, Macri etiquetó al Gobierno de "populista" y se mostró seguro de que este sistema "te destruye el futuro, pero te hace vivir un mejor presente y después no se hace cargo ".

Según él, el actual Gobierno a cargo de Alberto Fernández "se queda en un relato pequeño que nos aísla del mundo, y nos condena a la exclusión, que es pobreza " y destrucción de la "capacidad de empleo".

Mauricio Macri y el "miedo a la vuelta del kirchnerismo": explicó en qué se usó el préstamo del FMI



En cuanto a la pandemia, Macri considera que esta "sirvió para ver la mentira, la ineptitud y la inmoralidad" que, según su perspectiva, es lo que representa el kirchnerismo, movimiento que considera una arista del populismo. No obstante, se mostró esperanzado al sostener sus ideales: "Tal vez la Argentina, que es uno de los países adonde primero llegó el populismo, sea uno de los primeros de donde se erradique . Somos una mayoría de abajo hacia arriba que dice 'basta'".