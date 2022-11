La categórica respuesta de Patricia Bullrich a Cristina Kirchner: "Es una mentira..."

Luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, publicara un video en Twitter para comunicar que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva adelante la causa por el atentado contra ella, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que "lo que intenta es generar una misma situación judicial entre los miembros de la oposición".

"Esto me hace acordar mucho a la construcción de relatos que comienzan con una mentira, terminan con una mentira y generan la mentira, que la intentan, de tanto repetirla, convertirla en verdad", sostuvo Bullrich sobre la respuesta del kirchnerismo ante el intento de magnicidio.

La exministra de Seguridad también emparentó el hecho con lo sucedido en el caso de Santiago Maldonado durante su dialogo con Radio Mitre: "Nosotros ya lo sufrimos con el caso Maldonado, que desde el primer minuto hasta el último mintieron durante 78 días, hasta que 55 peritos les pusieron la mentira sobre la cara".

Horacio Rodríguez Larreta pidió por una reforma laboral y criticó los planes sociales frente a la UIA

La encuesta que puso en alerta a Cristina Kirchner: cómo le iría en la provincia de Buenos Aires en 2023

Cristina en el video publicado acusó a la jueza Capuchetti de "paralizar y boicotear la investigación" el verse presuntamente involucrado el diputado del PRO Gerardo Milman, quien según un supuesto testigo de la causa afirmó días antes del atentado: "Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa".

Bullrich vs Cristina: las críticas a la vicepresidenta

"Esto que dice Cristina Kirchner no figura en la investigación, es todo un invento. La persona que dice haber escuchado a Gerardo Milman es una persona que dijo que era senador, después diputado y luego asesor. Fue cualquier cosa y nosotros estamos acostumbrados a esto", defendió Bullrich a Milman.

Si bien la exministra nunca se manifestó contra el ataque, sostuvo en este dialogo que "el atentado a la vicepresidenta va en contra de lo que todos creemos que tiene que ser la convivencia democrática en la Argentina, nadie de Juntos por el Cambio puede creer que la violencia es una forma de resolver los problemas en la Argentina".

Macri, Larreta y Bullrich en un desayuno con resultado incierto para limar asperezas

Encuesta: a quién votan los porteños en 2023 y cómo influyen Bullrich y Larreta en la Ciudad

Uno de los imputados en la causa pertenece a Revolución Federal, apuntado por el Gobierno por estar presuntamente financiado por el exministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo ", sobre lo que Bullrich consideró: "La gravedad de lo ocurrido no la puede llevar a querer a meter a JxC, a mí, a Macri o a Milman en esa barbaridad"

"Yo me doy cuenta como me di cuenta con los binoculares con los que decían que habían visto que se habían llevado a Santiago Maldonado. Hace mucho tiempo me di cuenta de cómo construían la mentira absoluta", cerró la exministra que pica en punta como una de las principales candidatas de la oposición para las elecciones del 2023.