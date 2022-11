Qatar 2002, Mauricio Macri y una declaración que nadie quería escuchar sobre la selección favorita del Mundial: "Son una raza superior"

Faltan tan solo siete días para que la Selección argentina debute en el Mundial de Qatar 2022, y esto ya se transformó en un tema central para la dirigencia política local. Uno de estos ejemplos fue el del expresidente Mauricio Macri, quien al enumerar a sus principales candidatos para el certamen dejó una polémica frase.

Uno de los líderes de la oposición y fundador del PRO aseguró que "Portugal tiene muy buenos jugadores, Francia tiene muy buenos jugadores y es el último campeón" en la entrevista que dio en TN al ser consultado sobre quién puede ganar la Copa del Mundo que comenzará el domingo.

"A Alemania nunca se la puede descartar, raza superior, siempre juegan hasta el final", sostuvo el exmandatario sobre la selección germana.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará su camino en Qatar contra Arabia Saudita el próximo martes a las 7:00, y estas polémicas declaraciones se suman a las de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y a las del Presidente, Alberto Fernández, que también tuvieron deslices en torno al Mundial.

Macri también dejó otra frase polémica, pero a nivel de la política nacional, al opinar que "esta versión del kirchnerismo defiende a los que no trabajan, los que defienden a los que trabajan están en Juntos por el Cambio". En este sentido, agregó con ironía: "Si Perón resucitase hoy se afiliaría a Juntos por el Cambio".

"Con el apoyo de la gente para ir a fondo con los cambios, si vienen con las piedras vamos a bancar con el casco puesto. Vamos a imponer la ley y la Argentina cambia. Argentina va a entrar en una era de sensatez", describió Macri sobre cómo será un gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) si gana la elección presidencial en 2023.

La coalición opositora ya tiene varios precandidatos como son Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, pero la expectativa está puesta en qué hará el ex mandatario, quien sostuvo: "No me subí, pero no me gusta que me bajen ni que me pongan, hoy me siento cómodo haciendo esto: alentando a dirigentes valiosos".

Sobre este debate dentro de JxC que tiene a los "halcones" y a las "palomas" enfrentados, Macri aseguró que dentro del partido tienen que "discutir para qué volver, cuáles son los valores que van a sacar al país de décadas de decadencia. Hay que profundizar ese debate dentro de la coalición".

"Estamos juntos y trabajando para volver al poder, discutiendo con más profundidad que antes, pero no se puede dialogar con quienes perversamente te acusan de que gente vinculada a nosotros forma parte del atentado contra Cristina Kirchner", cerró el ex jefe de Estado.