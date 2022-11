Horacio Rodríguez Larreta furioso contra Cristina Kirchner: "Volvió a no cumplir la ley, pasó otra raya"

Luego de que se aprobara en el Senado la designación del legislador del Frente de Todos Martín Doniate como nuevo consejero de la Magistratura, contrario al fallo que emitió la Corte la semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta anunció que Juntos por el Cambio irá a la justicia.

"Volvió a no cumplir con la ley, pasó una raya porque había un fallo de la Corte", aseguró el jefe de gobierno porteño sobre cómo tomaron en la oposición la movida de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para impedir que Luis Juez asuma en el organismo que evalúa a los jueces.

Larreta apoyó al senador cordobés y sostuvo que no tiene dudas "que Luis Juez es, va a ser el representante del senado en la Magistratura", y que desde la coalición van a "insistir siempre por los canales institucionales", por lo que van a ir a la justicia.

"Somos conscientes de que, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales", publicó en un comunicado ayer Juntos por el Cambio cuando se concretó la maniobra del oficialismo.



La presidencia de la Cámara alta, a cargo de Cristina, designó mediante el Decreto Parlamentario 86/22 a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Martín Doñate y al radical Eduardo Alejandro Vischi, la conformación que surgió de la partición de bloque que se produjo en el Frente de Todos para no perder a un consejero y que asuma Juez.

Las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta se dieron en el marco del anuncio de la apertura de la calle Palpa para permitir la conexión de la calle Fraga con la avenida Triunvirato, en un acto con contenido porteño pero con declaraciones de índole nacional en sintonía con las proyecciones para el 2023.



Las declaraciones de Larreta con mirada en las elecciones

"Me duele que el Gobierno nacional profundice el modelo de asistencialismo crónico, que destruye muchas veces el trabajo", sentenció Larreta durante el acto donde participaron otros funcionarios porteños, pero donde se trataron temas nacionales.



El jefe de gobierno es uno de los candidatos que se perfilan para competir en las PASO dentro de JxC en una interna a la luz del día que tiene a Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Gerardo Morales como otros jugadores en la carrera por liderar el espacio opositor.

"Argentina necesita menos planes y más trabajo. No podemos seguir superponiendo planes sociales, es un parche arriba del otro. Nuestra política social es opuesta a la del Gobierno nacional, acompañamos a los más vulnerables con la ayuda del estado, pero sin avivadas", opinó luego de que se conocieran irregularidades en la entrega de programas del Ministerio de Desarrollo.



En línea con esta investigación que realizó la AFIP, Larreta sostuvo que "se empezaron a denunciar irregularidades con los planes sociales, 250 mil, no puede pasar nunca más, así no se cuida a la gente y el dinero de todos los argentinos, no es el camino".