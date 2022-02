Mauricio Macri da un curso de liderazgo sobre su experiencia en Boca y como presidente: cuánto sale

El ex presidente Mauricio Macri dará un curso de liderazgo en el estado norteamericano de Florida, tras ser convocado por el Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Macri dará lecciones de neoliberalismo a jóvenes líderes en Estados Unidos: lo invitó un ex asesor de Trump



El programa abarca este primer semestre de 2022 y como docentes convoca a varios exfuncionarios del continente americano, entre ellos el exfiscal general de El Salvador son Raúl Melara; el exministro de Trabajo de Chile y exembajador en Argentina, Nicolás Monckeberg; y la exlegisladora estadounidense Loretta Sanchez, detalló el FIU.

La experiencia de gestión de Macri en Boca es clave en este curso

Puntualmente, Macri dará clases sobre "Cómo liderar el cambio: 8 lecciones de negocios, deportes y política", anunció FIU, al describir que además de expresidente, fue dos veces intendente de la Ciudad de Buenos Aires , diputado nacional y presidente del club de fútbol Boca Juniors.

Macri en la Universidad Internacional de Florida (FIU)

Tras difundirse la noticia, Macri expresó que "estoy muy agradecido con el Centro Adam Smith por brindarme un espacio para compartir mis experiencias con estudiantes y profesores, así como para aprender de ellos. Este es un momento crítico para la región y espero con ansias nuestras muchas discusiones y reuniones".

El Centro Adam Smith es un think tank estadounidense que se fundó en abril de 2020 y cuyo director es un ex asesor de Donald Trump que promueve "los beneficios del neoliberalismo". Afirman que es un espacio "independiente, no partidario, que estudia el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, América latina y el Caribe".