Macri dará lecciones de neoliberalismo a jóvenes líderes en Estados Unidos: lo invitó un ex asesor de Trump

El ex presidente Mauricio Macri, actualmente de gira internacional para presentar su libro Primer Tiempo y participar en foros de macropolítica y economía, fue invitado a ser parte del programa de Liderazgo Académico de un think tank estadounidense cuyo director es un ex asesor de Donald Trump que promueve "los beneficios del neoliberalismo".



La Justicia citó a Macri a indagatoria y le prohibió salir del país



Se trata del Adam Smith Center for the Study of Economic Freedom , una usina de pensamiento creada en abril de 2020 y que funciona en la Florida International University (FIU). Según la definición de la casa de altos estudios, es un espacio "independiente, no partidario, que estudia el impacto de los gobiernos y el libre mercado en la libertad económica y prosperidad alrededor del mundo, con eje en los Estados Unidos, América latina y el Caribe ".

"Republicanos de morondanga": el fuerte descargo de Cristina Kirchner contra los legisladores de Juntos por el Cambio



Macri compartió la convocatoria en su cuenta de Instagram : "Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida para ser parte de su programa de liderazgo académico".

Nueva encuesta: cae la aprobación del Gobierno y uno de cada cinco podría cambiar su voto



Además, el líder del PRO expresó que "será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América latina". En ese sentido, se manifestó esperanzado en que "nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones".

El think tank es dirigido por el cubanoamericano Carlos Díaz-Rosillo, ex asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump.

En declaraciones periodísticas explicó que "la idea es exponer a los estudiantes a todo tipo de ideología, que tengan acceso a diferentes puntos de vista y ellos decidan cuál es la correcta. Creo que cuando vean los beneficios de las economías neoliberales, de la democracia, de la libertad económica, de prensa, de religión, van a escoger de manera correcta".

Dos años después, Macri identificó el error que lo llevó a la derrota electoral



El ex presidente Macri está ahora de gira por los Estados Unidos. Y hay expectativa por su regreso al país, ya que fue citado a indagatoria para el 7 de octubre en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Además, se le dictó la prohibición de salida del país .