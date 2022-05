Mauricio Macri propone que haya clases aún con paro docente

Mauricio Macri se expresó a favor de asegurar el cumplimiento del calendario escolar, que niños y niñas no pierdan un solo día de clase por los paros de los gremios docentes.

Lo hizo por Twitter, avalando el proyecto que hoy presentó en la Cámara de Diputados su ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para definir a la educación como servicio estratégico esencial a través de un sistema de guardias mínimas, compuestas por personal docente, no docente y directivo.

"Declarar a la educación como servicio estratégico esencial, como los hospitales o la distribución de agua, significa que no puede interrumpirse, nunca, incluso cuando un gremio decida parar. Acompaño este proyecto (el de Finocchiaro) para asegurar que los chicos no pierdan un solo día de clases", posteó el ex presidente en sus redes sociales.

Macri se reunió hace 20 días con el ex ministro, quien antes de pasar a la Nación fue Director General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Allí se interiorizó con el proyecto que estaba elaborando el ahora diputado nacional, que entre sus fundamentos postula "el interés de resguardar el derecho que tiene todo ser humano a la educación y haciendo uso del deber que tenemos las personas adultas de velar por el interés superior de los menores de edad".

Allí fue que quedaron que le avisaría el día que el proyecto estaría listo para ser presentado por mesa de entradas para que salga a respaldarlo, lo que sucedió ayer. Hoy, minutos después de su oficialización, se conoció el tuit de Macri, quien así volvió a demostrar su involucramiento en la tarea que vienen desarrollando los dirigentes del PRO.

El proyecto propone modificar algunas leyes existentes para lograr que la educación sea una prioridad nacional. Por un lado, que en la ley nacional de educación sea considerada la escolarización como política de Estado, al tiempo que cambiar el régimen laboral, de modo que el Sistema de Educación Obligatorio Nacional sea considerado estratégico esencial como los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución del agua potable, la energía eléctrica y el gas.

el dilema de Mauricio Macri

Para llevarlo adelante, se propone la creación de guardias mínimas que tenga en cuenta la distribución equitativa del personal docente y no docente de la institución en los días afectados a las guardias. "En caso de incumplir, el equipo directivo incurrirá en falta y deberá informar en forma inmediata a las autoridades de contralor de cada jurisdicción", dice uno de los nuevos artículos propuestos.

Finalmente, se propone que "el Ministerio de Educación deberá impulsar, a través del Consejo Federal de Educación, campañas de difusión masiva que consistan en la promoción, difusión y concientización de los contenidos y objetivos" de esta ley, para darle relevancia a esta política en la población.