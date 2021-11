Matías Kulfas defendió la prohibición de pasajes en cuotas: "El que viaja al exterior no es pobre, el que quiere ir que se lo pague"

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, habló este sábado sobre la medida del Gobierno nacional, de prohibir la venta de pasajes al exterior en cuotas .

El ministro, en declaraciones radiales, aclaró que " en general, la gente que viaja el exterior no es pobre " y que "la clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, con el mecanismo de promoción del PreViaje".

Y agregó: " El que se quiere ir al exterior se puede ir , no estamos impidiendo que la gente viaje, el que quiere ir que se lo pague, no vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando el país no le sobran dólares".

Pase sanitario en Argentina: el Gobierno lo quiere listo para el verano ante el avance de nuevas cepas



Por su parte, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo manifestó que la economía argentina se encuentra en un "escenario de reactivación" que se debe "priorizar" para que continúe, cuestión por la cual no deben "faltar dólares para la importación" de bienes de capital.

"Estamos en un escenario de recuperación y reactivación que es muy claro. Hoy tenemos un nivel de producción superior al previo a la pandemia", destacó Kulfas en diálogo con radio Continental.

Según el funcionario, "por eso tenemos que priorizar que esta reactivación continúe y en eso hay necesidades de dólares para importaciones de maquinarias e insumos para producir más".

El papa Francisco nombró a Martín Guzmán como miembro de una prestigiosa academia



Asimismo, remarcó como prioritaria esa cuestión y que "lamentablemente, hay alguna medida que puede caer un poco antipática".

"Pero la prioridad frente al tema de masificar viajes al exterior o priorizar la producción nacional y el empelo, es clara la respuesta", remarcó.