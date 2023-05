Massa confirmó que se evalúa ampliar el swap con China: "Puede llegar hasta u$s 19.000 millones"

El ministro de Economía, Sergio Massa, se apersonó en la cumbre de la AmCham, en la que habló sobre la situación de las reservas de dólares del Banco Central y adelantó que se apuntará a una ampliación del swap con China. Además, respondió la pregunta acerca de si será candidato.

"La canasta de yuanes va a ser de u$s 5000 millones de dólares y el swap con China podría ir hacia u$s 19.000 millones si se dan las condiciones políticas" , dijo en primer lugar en el contexto de uno de los paneles finales del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Además, detalló que, ante la renovación del swap, se estudia "la posibilidad de ampliar la operación", apuntando a que esa medida podría descomprimir el rojo de las arcas del BCRA.

Massa culpabilizó "a la peor sequía de la historia" por la situación de las reservas, pero remarcó la finalización de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que según anunció, el viernes se realizará la última soldadura, para luego comenzar con las pruebas hidráulicas.

"¿Vas a ser candidato?", la pregunta del moderador a Sergio Massa

En uno de los últimos paneles de la jornada, Massa conversó con el Presidente de AmCham Argentina y Senior Country Officer de J.P. Morgan, Facundo Gómez Minujín, quien le preguntó al respecto de su definición como presidenciable del Frente de Todos para estas elecciones.

En primer lugar, el dirigente reflexionó: "Tuve la fortuna desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien en la vida institucional de un país puede tener. Ahora me tocó esto de enfrentar este proceso desde Economía... y a veces no es sólo lo que uno quiere sino el contexto".

El panel de cierre de AmCham protagonizado por Sergio Massa y Facundo Gómez Minujín.

Así, reconoció que ante la discusión de su candidatura está condicionado "por el contexto familiar". Y amplió al respecto de la situación hacia dentro de la coalición de gobierno: "Tenemos que dar la obligación de no dar incertidumbre. Nos tenemos que pelear puertas adentro. Dirimir nombres en una primaria me parece un gravísimo error. Genera incertidumbre".

Ante la interpretación del moderador de que se podría presentar como candidato a Presidente ante un consenso de la coalición oficialista, Massa respondió: "No. Yo lo que estoy planteando es que los contextos también generan condiciones. Uno no es solo uno, sino uno y la circunstancias que lo rodean. Yo quiero que mi coalición de gobierno siga gobernando. Hay que decirle a la gente lo que nos tocó resolver, lo que no pudimos y hacia donde vamos; y no pelearnos por cuestiones de posicionamientos individual. Si va a ser así, prefiero mirar de costado" .

La situación financiera

El ministro de Economía destacó que las licitaciones del año lograron un saldo positivo y dijo no preocuparle las rondas del segundo semestre debido a que "el 85% de la tenencia de los vencimientos es intra-sector público, y en todo caso será una tarea dentro del sector público".

"Será cuestión de que el funcionamiento que tenga un vencimiento tenga las herramientas para poder seguir gestionando sin afectar la curva de financiamiento del sector público", añadió, para luego afirmar que "el canje que permitió poner vencimientos saltando la barrera de la elección fue tal vez el éxito más importante de la administración".