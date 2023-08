Massa 'a todo o nada' con anuncios en Córdoba y Rosario y una cumbre para enfrentar a Milei

Aunque técnicamente Sergio Massa diga que no arrancará la campaña hasta septiembre -es decir la próxima semana- este viernes vuela a la provincia de Córdoba, el escenario más distante en el mapa electoral, donde apunta a mostrar un hito en Tío Pujio: el lanzamiento de la reversión del Gasoducto Norte y la licitación de la obra. También hará un paso fugaz por Rosario y se prevé que anuncie una suma fija para trabajadores.

Para el ministro de Economía la presentación de Córdoba es una de las noticias más importantes que tendrá para mostrar post-PASO, la obra complementaria del Gasoducto Néstor Kirchner inaugurado el 9 de julio en Salliqueló. En esta etapa, sin embargo, la campaña lo muestra más massista que en aquella oportunidad, ya sin el presidente Alberto Fernández ni Cristina Kirchner. Su mujer, Malena Galmarini, se puso al frente del equipo en el quinto piso del búnker de la calle Mitre junto al histórico bonaerense Juan José Alvarez.

La obra que presentará en el doble rol de ministro y candidato permitirá llevar gas al norte que hoy se abastece en Bolivia. Se trata de un gasoducto de 130 km, entre Tío Pujio y La Carlota, la reversión de cuatro plantas compresoras y la ampliación de 62 km del gasoducto norte. Según lo previsto, antes del invierno del 2024 llegará el gas de Vaca Muerta a Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Se financi con U$S 540 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), algo que seguramente destacará el ministro en su discurso.

Sergio Massa y Gustavo Sáenz conversaron para subir el porcentaje de votos en Salta

Massa busca votos en el interior

En ese marco no fue casual que la semana pasada Massa conversara en forma reservada con varios de los gobernadores de algunas de esas provincias. El salteño Gustavo Sáenz salió a pedir el voto para Massa, según dijo, en defensa de los intereses de la provincia.

Por parte del gobierno nacional la postal cordobesa mostrará a Massa, a la secretaria de Energía Flavia Royón y al presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez.

Aunque en los hechos es su adversario, el massismo indicó que el gobernador Juan Schiaretti fue invitado aunque hasta ahora quienes confirmaron su participación fueron los intendentes de Hacemos por Córdoba Nancy Schiavi (Tío Pujio) y Fabio Guaschino (La Carlota) y el peronista Martín Gill, de Villa María. Se espera que a Schiaretti lo represente el secretario de Energía y Biocombustibles cordobés, Sergio Mansur. Incluso en el arranque del evento previsto para las 11.30 la intendenta de Tío Pujio declarará a Massa Huésped de Honor.

La agenda del ministro apunta un almuerzo en Villa María, junto al intendente Gill y un centenar de intendentes, jefes comunales y dirigentes, que incluyen a los de mayor peso a nivel local: el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio; la diputada de La Cámpora Gabriela Estévez y el intendente de Leones, Fabián Francioni.

Massa no se resigna en Córdoba y Santa Fe

Massa hará anuncios de obras y tendrá reuniones con dirigentes: les pide hacer campaña y buscar votos

Córdoba es la provincia más adversa para Unión por la Patria pero al mismo tiempo el distrito donde por la abrupta caída confían en repuntar.

El 13 de agosto Javier Milei fue la sorpresa también en la Mediterránea. El libertario quedó en primer lugar con 33.61% de los votos y desplazó a Schiaretti al segundo lugar con 27.53%. Patricia Bullrich quedó en el tercer lugar con 18.78% mientras que Massa tuvo 6.16%.

¿Cuál es la expectativa de Unión por la Patria entonces? Primero aprovechar la mala performance de Juntos por el Cambio en un distrito donde supo ganar elecciones presidenciales. Ni siquiera la suma de la ex ministra de Seguridad y de Horacio Rodríguez Larreta les alcanzó para superar el tercer puesto. En ese marco, esperan que Bullrich pierda una porción de lo propio y arrebatarle algo del 6.38% que consiguió el jefe de gobierno porteño. También retener los dos puntos y medio que sacó Juan Grabois.

Como en Salliqueló con el gasoducto Néstor Kirchner, Massa reivindicará la mayor obra del norte

En segundo lugar, excepto el FIT, el resto de la amplia batería electoral no superó la instancia de las PASO. La suma total del resto de los precandidato son unos 67000 votos. Con 70000 votos Unión por la Patria podría conseguir una banca en Diputados, por ejemplo.

Pero además, antes de la elección general nacional, en Villa María -un distrito de peso en el mapa producitivo- habrá elección de intendente y justamente este jueves el ministro de la Producción de Schiaretti, Eduardo Accastello, anunció su lanzamiento aunque no dijo por qué sello político y dejó abiertas las conversaciones. Gill no puede ir por su reelección y estaba en diálogo con Hacemos por Córdoba pero le facturan no haber ayudado al gobernador electo Martín Llaryora. Y el domingo 13 también en esa ciudad ganó el libertario.

De Villa María el ministro Massa se desplazará hasta Rosario donde a las 16 lanzará junto al ministro de Transporte Diego Giuliano el sistema de alerta para el transporte público asociado a la SUBE. Los chofores bonaerenses ya usan este sistema. En territorio santafesino se impuso Milei y Massa quedó cuatro puntos por debajo de Bullrich. En Rosario Unión por la Patria subió un par de puntos.

Cumbre del Frente Renovador

Malena Galmarini será una de las oradoras en la reunión de Parque Norte

De regreso del raid en la zona centro, Massa pasará por Parque Norte donde durante toda la jornada se juntará su propia tropa. El Frente Renovador organizó un congreso para analizar los resultados electorales y movilizar a la dirigencia camino a octubre.

Al frente de la movida está Malena Galmarini que redirecciona el discurso y la estrategia. En la imagen apunta a reforzar el tono massista de la campaña mientras que con intendentes bonaerenses y gobernadores discuten cómo dar vuelta el resultado electoral. El massismo cree que hubo brazos caídos en algunos lugares. Por eso en privado con el resto de los aliados de UP y este viernes con los renovadores, se discute cómo salir a traccionar votos. Algunos hasta usan el planteo de Bullrich y advierten que es ‘a todo o nada' para entrar al ballottage en el que imaginan una pelea con Milei.