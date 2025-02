Se dispararon las importaciones desde Brasil y hubo déficit: qué sectores saltaron

Mientras el peso argentino asume la mejor valoración frente al real en 26 años, no sólo los turistas invaden playas y comercios al otro lado de la frontera para consumir y adquirir bienes, las importaciones se dispararon 58% en enero, y pusieron luz roja sobre las reservas oficiales: recortan u$s 2000 millones el superávit 2025.

Tras la puesta en marcha de medidas clave en materia de apertura comercial como el fin del Impuesto PAIS, la flexibilización del courier y la rebaja de aranceles, en enero de 2025, Argentina alcanzó un déficit en su balanza comercial bilateral con Brasil de u$s 326 millones (M), el más alto desde 2018, cuando el rojo comercial excedió u$s 400 millones, explicó Abeceb.

Se trata del sexto mes consecutivo con déficit comercial, y se compara con un leve superávit de u$s 29 M en enero de 2024. En tanto que, el flujo comercial bilateral total fue de u$s 2.098 M, lo que refleja una suba del 34,2% anual.

La ampliación del rojo comercial puede explicarse principalmente gracias a un salto importador de 57,9% interanual; esto significa que se demandaron u$s 445 M más al Banco Central (BCRA), ya que la expansión de las exportaciones en u$s 80 M (11,3% anual), no fue suficiente para equilibrar la balanza.

El sector que impulsa

El alza estuvo, particularmente impulsada (57%) por el saldo del sector automotriz que requirió u$s 255,6 M "extra".

"Sin dudas este salto importador tiene que ver con una baja base de comparación (en enero 2024 los niveles de importación fueron muy bajos reflejando el impacto de la devaluación de diciembre de 2023) a lo que se suma el incentivo proveniente de la quita del impuesto PAIS el 23/12, que abarata las importaciones", aclararon desde Abeceb.

En detalle, el informe refleja que las importaciones desde Brasil totalizaron u$S 1.212 M en el primer mes del año, registrando un incremento del 57,9% interanual respecto al mismo mes del 2024, el más alto desde 2021 . Este, asimismo, es el quinto mes seguido de compras externas en alza.

En particular, destacó la "fuerte tracción" que proveyeron las importaciones automotrices en el primer mes del año aunque aclara que en el mismo mes del año anterior, las compras estuvieron prácticamente paralizadas.

Las compras de vehículos de carretera crecieron un 3.927,2% anual a u$s 50,7 M, mientras que las importaciones de vehículos automotores para transporte de mercancías lo hicieron un 184,0% a u$s 61,5 M, y los vehículos de pasajeros mostraron un incremento de u$s 127,7% a u$s 226,4 M.

Con menor aumento porcentual pero gran peso (un 9,3% del total importado) también incidió la suba en partes y accesorios de vehículos automotores de un 25,5% anual a u$s 112,5 M. En el agregado, estas subas explican un 57% del aumento de las importaciones: u$s 256 M sobre u$s 445 M en total.

Generación "heterogénea" de divisas

Por su parte, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los u$s 886 millones en el primer mes de 2025 y enlazan ocho meses de subas consecutivas.

De este lado de la balanza "la dinámica fue heterogénea", plantea el informe y destaca que el sector automotriz mostró bajas sustanciales en enero, con una caída del 35% en vehículos automotores para transporte de mercancías (u$s 59,4 M) y en vehículos automotores de pasajeros (-14,8% interanual), llegando a u$s 59,4 M.

Por el contrario, se registró un incremento significativo en ventas de motores de pistón y sus partes de 43,5% anual a u$s 26,0 M.

Además, en medio del debate por la rebaja de retenciones, el agro mostró un desempeño "débil" en el primer mes: trigo y centeno sin moler cayeron un 2,5% anual a u$s 137,5 M; la carne mostró disminuciones de 36,5% anual a u$s 4,9 M.

Por el contrario, las exportaciones de la industria química y petroquímica mostraron un desempeño robusto, con fuertes subas en Alcoholes, fenoles, fenol-alcoholes y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados (+218,5%, a u$s 18,1 M), así como un incremento de 103,2% interanual en propano y butano licuados (u$s 60,4 M), y una expansión del 405,1% anual en polímeros de etileno primarios (u$s 33,7 M).

Tendencia ¿chau superávit?

Para el resto de 2025 los analistas esperan que se amplifique "significativamente" el déficit bilateral entre Argentina y Brasil y estiman que se arrime a los u$s 4.000 millones con importaciones que "difícilmente" crezcan menos del 30%.

En ese sentido se proyecta que las compras a Brasil demandarán u$s 18.000 M "como piso" mientras que las exportaciones subirán entre 11 y 13 por ciento en el año.

A la recuperación económica esperada se suma un repunte de las importaciones "luego de estar comprimidas tanto por los controles y restricciones que se están removiendo como por el Impuesto PAIS, que fue eliminado recientemente, así como la quita de aranceles y controles.

El último factor de peso, según Abeceb, será la apreciación cambiaria argentina, que con la baja del crawling peg a 1% probablemente se acentué algo más en lo que resta del año.

Por el lado de Brasil, aunque se calman las tensiones cambiarias, las amenazas comerciales globales por los aranceles entre EEUU, México, China, etc, que podría derivar en tasas de la FED más altas, dólar más fuerte y monedas emergentes más depreciadas, implicaría "mayor presión sobre la competitividad".

En números, se amplifica el déficit comercial con Brasil lo que redundan en un achicamiento del superávit comercial agregado estimado para 2025 en u$s 13.000 millones frente a los u$s 15.000 proyectados en diciembre.