El superávit comercial fue de u$s 1.234 millones en noviembre y completó 12 meses consecutivos de saldo a favor

La balanza comercial en noviembre registró un superávit de u$s 1.234 millones, y acumuló doce meses consecutivos con saldo positivo. En el período enero-noviembre de 2024 se registró un superávit comercial de u$s 17.198 millones.

En noviembre, las exportaciones aumentaron un 31,6% interanual, alcanzando un valor total de u$s 6.427 millones. Este incremento se reflejó también en los indicadores desestacionalizados, con un crecimiento del 0,8% respecto de octubre, y en la tendencia-ciclo, que mostró una suba del 0,1%. En el acumulado de los primeros once meses del año, las exportaciones totalizaron u$s 72.642 millones, lo que representó un aumento del 18,1% frente al mismo período de 2023.

Por el lado de las importaciones, se observó una caída interanual del 4,3% en noviembre, con un monto total de u$s 5.193 millones. En términos desestacionalizados, las compras externas disminuyeron un 3,4% respecto de octubre, aunque la tendencia-ciclo evidenció un aumento del 3,0%. Durante el período enero-noviembre de 2024, las importaciones sumaron u$s 55.444 millones, marcando una contracción del 20,2% frente al mismo lapso del año anterior.

Las exportaciones de noviembre de 2024, analizadas a nivel de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), mostraron que el incremento de u$s 1.555 millones se debió principalmente a mayores ventas de aceite de soja en bruto, incluso desgomado (u$s 421 millones); harina y pellets de la extracción del aceite de soja (u$s 273 millones); maíz en grano, excluido para siembra (u$s 217 millones); aceite de girasol, en bruto (u$s 69 millones); oro para uso no monetario, en formas en bruto, excluido en polvo, de aleación dorada o bullón dorado (u$s 68 millones); y trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (u$s 65 millones).

Por otro lado, disminuyeron las ventas al exterior de vehículos automóviles para transporte de mercancías, con motor de émbolo de encendido por compresión (diésel o semidiésel) de peso total con carga máxima menor o igual a 5 toneladas (u$s -100 millones); aceites crudos de petróleo (u$s -81 millones); y fueloil (u$s -54 millones), entre otras bajas.