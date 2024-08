Martín Menem adelantó qué sucederá con el veto a la suba jubilatoria cuando llegue al Congreso: "No creo que..."

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, abordó en una entrevista radial la crisis interna que atraviesa La Libertad Avanza en el Congreso tras dos derrotas legislativas y el escándalo provocado por la visita de un grupo de diputados libertarios a detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza. Durante la conversación en el programa de Gonzalo Aziz, en Radio Mitre, Menem minimizó la relevancia del conflicto, afirmando que "no es un tema trascendente" y que no impacta en la vida cotidiana de los ciudadanos. "Lo que importa es mejorar la vida de la gente, no estas cuestiones internas", señaló.



En relación a la crisis, Menem explicó que la heterogeneidad del bloque, formado por legisladores de distintas provincias y partidos, generó tensiones y diferencias que, según él, son inevitables en un espacio político nuevo y en proceso de consolidación. Destacó que, a pesar de los problemas internos, todos los diputados libertarios fueron elegidos gracias a Javier Milei y tienen la obligación de apoyar los proyectos del Ejecutivo. "Tenemos que ser leales y agradecidos; no podemos afectarnos entre nosotros", subrayó.

Sobre la posibilidad de que la diputada Lourdes Arrieta sea expulsada del bloque, Menem aclaró que la decisión no depende de él, sino del cuerpo colegiado. Sin embargo, mostró escepticismo ante la idea de que los legisladores electos por La Libertad Avanza voten en contra de los proyectos impulsados por Milei. "Sería inadmisible que alguien que llegó a una banca gracias a Milei vote en contra de sus propuestas", advirtió.

Consultado acerca de la visita a los presos por delitos de lesa humanidad, Menem reiteró su rechazo a esa acción, aclarando que no representa la postura oficial del bloque ni del gobierno. "No comparto la visita y lo he manifestado públicamente. No es la posición de La Libertad Avanza ni de la Presidencia de la Cámara", afirmó. Sin embargo, relativizó el impacto del incidente, calificándolo como un acto individual que no debería distraer la atención de los temas importantes para el país.

El presidente de la Cámara también criticó la ley que mejora las jubilaciones, el cual fue aprobado recientemente y que, según él, tendrá un impacto negativo en el déficit fiscal. Menem expresó su confianza en que Milei vetará la ley y aseguró que no espera disidencias dentro del bloque al respecto. "No creo que haya diputados libertarios que no avalen con su voto el veto presidencial", aseguró.

Por último, Menem trató de restar importancia a la inestabilidad dentro del bloque oficialista, recordando que la política argentina está en un proceso de reconfiguración general. "Todos los bloques tienen ruidos y movimientos; lo que pasa es que los problemas de La Libertad Avanza se destacan más porque trascienden con mayor facilidad", concluyó.