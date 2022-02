Martín Guzmán: "Sin el acuerdo, tendríamos menos dólares y más inflación"

Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, afirmó desde Moscú que sin el acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el país tendría "menos dólares, menos actividad y menos empleo y más inflación" , y estimó que la letra chica del entendimiento final se terminará de definir en las próximas tres semanas.

El Ministro formó parte de la comitiva del presidente Alberto Fernández en su visita oficial a la Federación Rusa. El titular del Palacio de Hacienda admitió que el entendimiento con el Fondo se alcanzó a partir de las "alternativas realmente existentes" y subrayó que el Gobierno optó por ir "un paso hacia adelante y no hacia lo desconocido".

"Nadie en nuestra fuerza política está alegre con tener al FMI en la Argentina, pero es una realidad. Lo trajo el gobierno anterior y está toda esa deuda. Elegimos la alternativa más razonable; el acuerdo era lo más sano para el país", puntualizó en diálogo con Télam.

"Estuve esta mañana con mi par de Rusia, el ministro Siluanov, con quien nos vemos en el G20, y, como siempre, fue una muy buena reunión. Durante el resto del día tuve reuniones con el sector privado. Estuve con quince empresarios de la economía real y financiera de Rusia : energía tradicional y renovable, infraestructura, industria, agroindustria, tecnología y también el sector financiero . Previendo que el comercio bilateral crezca, es importante que haya financiamiento para ello", explicó Guzmán sobre su permanencia en Rusia.

En referencia a posibles acuerdos, el Ministro de Economía manifestó: "Una de las reuniones fue con el director del Eximbank y hablamos de financiamiento para las importaciones y exportaciones entre Rusia y Argentina. Es importante complementar el diálogo con los actores de la economía real con su contraparte financiera. Pero esto es una agenda que se va construyendo. Las oportunidades se dan entre los privados y el Estado juega un rol coordinador para facilitar las oportunidades de inversión del sector privado. Ya tuvimos una visita de alrededor de treinta empresarios rusos a la Argentina. En nuestra agenda bilateral, en cada país al que vamos, buscamos potenciar estas oportunidades".

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda habló el acuerdo alcanzado con Fondo Monetario Internacional (FMI). "Entre 2018 y 2019, se desembolsaron 44.500 millones de dólares del programa stand by. La gran concentración de vencimientos de esa deuda se da entre 2022, con 19.000 millones, y 2023, con 20.000 millones, entre capital e intereses. Argentina no tiene esos dólares para pagar. Si quisiéramos forzar algo que no se puede, que es amortizar una parte de esa deuda en los próximos dos años, implicaría que el país tenga menos disponibilidad de dólares", expresó.

Y profundizó sobre ese tema: "Cuando hay menos dólares, hay menos actividad económica, menos empleo y más inflación. Si no se hubiese hecho un acuerdo y el país no pagaba, también habría habido menos dólares que los que hay con un acuerdo con las bases que se alcanzaron, porque habría menos financiamiento por parte de los bancos multilaterales de desarrollo que nos prestan y también por parte de los acreedores bilaterales. Además, posiblemente, habría salida de dólares de la Argentina. Otra vez: menos dólares, menos actividad, menos empleo, más inflación. Hubiese sido un golpe al proceso de recuperación económica que la Argentina está transitando. Siempre hay que comparar entre alternativas".

Sobre otras alternativas al entendimiento con el Fondo, Guzmán explicó: "Por ejemplo, un acuerdo de un fuerte ajuste fiscal que hubiera descarrilado la recuperación económica. En ese caso, la comparación entre acordar o no acordar sería muy diferente de la que fue. Elegimos entre la alternativa de un acuerdo sobre pilares razonables o el escenario de que explicaba antes. Nadie en nuestra fuerza política está alegre con tener al FMI en la Argentina, pero es una realidad. Lo trajo el gobierno anterior y está toda esta deuda. La comparación fue entre este acuerdo o el default. Elegimos la alternativa más razonable, que era un paso hacia adelante y no hacia lo desconocido".

Por último, aclaró sobre los plazos manejan para llegar al memorándum y la carta de intención. "Nos propusimos que sean casi cuatro semanas desde el día del anuncio y estamos trabajando en ello", dijo el ministro.





Fuente: Télam.