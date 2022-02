Martín Guzmán sigue en Rusia: busca apoyo extra al FMI para las reservas y se reúne con empresarios

La agenda del presidente Alberto Fernández lo lleva a China tras la reunión con el presidente Vladimir Putin pero el ministro de Economía, Martín Guzmán , seguirá en Moscú para reunirse con empresarios y con el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov.

En medio de las negociaciones para cerrar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el cronograma de desembolsos, el Gobierno también aspira a un acuerdo bilateral con Rusia para reforzar las reservas de la mano de una donación de Derechos Especiales de Giro (DEG).

Por otra parte, el ministro también se volverá a encontrar con los integrantes del Fondo Ruso de Inversión Directa, el que patrocinó el desarrollo de la vacuna Sputnik con los que ya se reunió en diciembre pasado.

La Argentina recibirá u$s 45.000 millones para repagar el Stand By del FMI , donde se espera que el primer desembolso sea del orden de los u$s 15.000 millones. Además, apunta a recuperar los casi u$s 4500 millones que se fueron en los pagos de vencimientos con el FMI en los últimos meses.



Martín Guzmán en Moscú hoy tras la reunión de Fernández con Putin

Pero el Gobierno también aspira a mejorar las condiciones de financiamiento de la mano del Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST) que se constituirá con donaciones de países con superávit de balanza de pagos.



Esta semana, el FMI dio más precisiones sobre el Fideicomiso que se capitalizará con u$s 50.000 millones de DEG de los países ricos y permitirá acceder -desde fin de este año, fecha estimada de puesta en marcha- a financiamiento con 20 años de plazo de repago y 10 años de gracia .

Pero el Gobierno también podría acceder a más fondos de la mano de acuerdos bilaterales o el reparto de DEG a través de bancos multilaterales. "Esto es desafiante", advirtió la directora de Estrategia del FMI, Ceyla Pazarbasioglu. Los DEG son activos de reserva en los bancos centrales y hoy se trabaja en asistencia técnica para analizar con las entidades cómo se realizarían los aportes.