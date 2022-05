Martín Guzmán habló de la interna con Cristina Kirchner y no se calló nada

El ministro de Economía Martín Guzmán volvió a responder a los cuestionamientos del núcleo duro del Frente de Todos y las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Guzmán reconoció que hay " diferencias sobre cómo fortalecer el rol del Estado ", pero aseguró que "lo que da tranquilidad es saber que estamos como equipo haciendo lo que consideramos que va a ayudar a unir el corto con el largo plazo: una Argentina que pueda combatir la inflación, que sea inclusiva, dinámica y con mayor estabilidad", dijo anoche en diálogo con TN.

Consultado sobre las internas dentro del Gobierno, Guzmán reconoció "que hay cuestiones, hay diferencia de ideas, y es poco usual que sea un debate público en Argentina dentro de una misma fuerza política " .

No obstante, dio un mensaje que pareció dirigido a Cristina Kirchner: "Lo que se viene haciendo es corregir los problemas que genera la inflación. Lo que reconocemos es que mayor fortaleza política y orden siempre contribuyen a que las expectativas estén más calmadas y el programa sea más efectivo".

Guzmán habló también sobre cómo llegó al gabinete de Alberto Fernández y negó que haya sido por un vínculo con Cristina Kirchner.



"Hemos tenido siempre diálogo y hemos podido construir soluciones a problemas trascendentales de Argentina desde el primer día . En todo este proceso se trabajó de forma de poder apuntar a resolver los temas de las deudas que afrontaba, poner a Argentina en la senda de la recuperación", respondió sobre Cristina Kirchner, en un intento para bajar el tono a la confrontación abierta que recibe desde el kirchnerismo duro.

Luego, explicó su desembarco al ministerio de Economía: "Se dicen muchas cosas sin conocer la verdadera historia. Yo venía hablando con Alberto Fernández antes de que fuera designado como precandidato a presidente. Hubo un encuentro de visiones sobre dónde llevar la economía argentina".

Esta tarde se conocerá el dato de inflación de abril, uno de los principales ejes de las críticas de Cristina Kirchner y sus aliados a la gestión de Martín Guzmán.

El ministro Martín Guzmán anticipó que "va a ser menor que en marzo, pero en un valor malo desde el punto de vista de a lo que apuntamos. Esperamos que en mayo haya nuevamente un descenso de la tasa intermensual".

Consultado sobre la emisión monetaria, Guzmán explicó: "En un país que no tuvo instrumentos frente a la pandemia, se tuvo que acudir a la emisión monetaria. ¿Qué hubiese pasado si el Estado no hubiese subsidiado salarios para que no se destruyera el empleo, con el IFE, asistencia a jubilados? Hay que seguir bajando la emisión. En 2021 el déficit bajó mucho. Ahora seguimos en esa línea".

"Si decimos que hay una economía bimonetaria, tenemos que bajar la emisión y valorizar nuestra propia moneda", afirmó en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco.