Martes de piquetes: dónde y a qué hora se cortan accesos, rutas y puentes

"El FMI ordena, la ministra Tolosa Paz condena". Ese es el slogan con el que la Unidad Piquetera, integrada por el PO y organizaciones como una parte de Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional y el Movimiento Teresa Rodríguez, entre otros, anunció para mañana una jornada de cortes en accesos, rutas y puentes en 130 puntos de 24 provincias.



En AMBA, los cortes comenzarán a las 9 y se realizarán en los siguientes puntos:

Puente Pueyrredón

Puente La Noria.

Acceso Oeste.

Panamericana.

Autopista La Plata.

Los organizadores de la protesta denuncian que "ya se han producido casi 160.000 suspensiones del Programa Potenciar Trabajo por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto".

"El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a desocupadxs, y precarizadxs, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de lxs trabajadorxs no registradxs o "en negro" que supera el 50 % de lxs trabajadorxs activxs , no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública", describen.



"El martes 7 de febrero salimos en una jornada nacional con cortes de acceso y de rutas desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca", concluye el comunicado.