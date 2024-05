El titular del INDEC revela cómo sigue la inflación y cuándo cambian la forma de medirla

En su oficina en la calle Roca, en pleno centro porteño, Marco Lavagna, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos no tiene problema que le pregunten cuánto va a dar la inflación: "El dato será el que diga el Indec el martes 14 a las 16 horas".

El dato es tan reservado que Lavagna lo suele conocer apenas 72 horas antes, junto con un puñado de personas dentro del Indec. El mismo día de la publicación se lo comunica al ministro de Economía, Luis Caputo.

En una entrevista con El Cronista el economista, ex miembro del partido de Sergio Massa y convocado por Javier Milei para mantenerse en el cargo, cuenta cómo ve la economía, cómo es su relación con el gobierno libertario y qué debería pasar para institucionalizar la autarquía del Indec y que nunca más vuelva a perder credibilidad.

Además, anticipa los próximos indicadores que publicará el Indec, con modificaciones en la canasta de inflación y nuevos datos sobre la informalidad, ante un alza de este sector.

Inflación de abril

-¿La inflación de abril vuelve a arrancar en un dígito?

-No puedo dar esa información, hay que esperar al martes a las 16 horas. Pero incluso, el dato muchas veces se cierra en el mismo día. Hay unos 350 encuestadores que relevan presencialmente 320 mil productos entre 2 y 3 veces a lo largo del mes en todas las provincias del país. El viernes pasado terminó la carga de datos y luego se hacen todas las revisiones para que no haya ningún error. El dato es demasiado sensible como para que no se cumplan todas las revisiones estadísticas necesarias.

-¿Y ese dato te lo piden Casa Rosada y el Ministerio de Economía?

-Al único que se lo pasó unas horas antes de la publicación, alrededor de las 13 horas y si me lo pregunta, es a Luis Caputo. Pero después Economía durante el mes puede tener indicadores propios de alta frecuencia, o acceder a los millones de datos que hay de consultoras privadas. A veces tantas proyecciones generan confusión, pero lo bueno es que cuando el Indec habla, se termina la discusión.

-¿Cómo es tu relación con el gobierno de Milei?

-Cuando me llamó Alberto Fernández yo estaba en Consenso Federal, así que también era de la oposición, como ahora. Es una convivencia técnica, somos un organismo apolítico, sin ideología, así que celebro que haya continuidad más allá de los signos políticos.

-¿Te molesta que se citen desde el Gobierno estimaciones de twitter?

-Bienvenidos todos los datos, pero hay que tener en cuenta que las proyecciones con scrapping de datos online no tienen en cuenta miles de precios que no están publicados en internet, como los de la panadería de tu barrio. Por ejemplo, el 80% del consumo de carne se hace en carnicerías. Te estás perdiendo un precio de un hábito clave del consumidor.

-Bajaron muy fuerte las expectativas de inflación del REM, ¿cómo impacta eso en la inflación?

-No lo tengo medido, pero desde la teoría económica creo que las expectativas si influencian en los precios. Si la situación del mercado es con expectativas de aceleración, claramente la remarcación es más fácil. Si vos ves que los precios van a mantenerse más estables, el comerciante generalmente espera un poquito.

-El REM marca una fuerte desaceleración pero después una estabilización en 5%, ¿cómo se rompe ese piso, que anualizado es más de 80%?

-Argentina hace muchos años que viene con niveles de inflación muy altos. Por lo que decir vamos a una inflación de 4 o 5% no es algo que vas a llegar de un momento para el otro, posiblemente el mercado vea que eso te va a llevar un poco más de tiempo, pero cuanto antes se de, mucho mejor. Hay que que ser muy consistente en seguir dando la batalla con la inflación, que es uno de los principales problemas de Argentina.

-¿La inflación es solamente un fenómeno monetario?

-Está claro que los principales problemas son monetarios y fiscales, pero también puede haber otros temas centrales, como los vinculados con Defensa de la Competencia.

-Actualmente para medir la inflación se releva una canasta de bienes y servicios realizada en 2005. ¿Cuándo va a estar lista la nueva canasta para que el índice refleje los precios de productos más representativos en el consumo de los hogares?

-Nosotros ya la tenemos, estamos terminando de hacer los últimos análisis, pero la idea es hacerlo este año. Después lo que hay que elegir es el momento correcto para cambiarla, porque si la cambio en un momento de correción de precios relativos inmediatamente puede generar alguna duda. Nuestra tarea no es sólo hacer buenos trabajos técnicos sino ser confiables. En el mundo las recomendaciones son que las actualizaciones metodológicas se hagan cuando no generen suspicacias. En países sin inflación es más fácil pero en nuestro caso tenemos que ser más cuidadosos.



Independencia del Indec

-¿Sigue habiendo dudas del Indec?

-Yo no veo que haya dudas sobre el funcionamiento del Indec. Pero así todo creo que se debería avanzar en pasos institucionales adicionales, como una ley que lo convierta en un ente autáquico y que establezca cómo se designan las autoridades. A mí a veces me toca dar datos que son positivos, otros negativos, pero siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede solucionar, entonces nuestro rol es poder mostrar eso.

-¿Por qué creés que el proyecto de ley que plantea estos puntos no entró en la ley ómnibus que tiene tantos artículos?

-El sistema estadístico quizás no es el tema que a la gente en la calle le preocupa más en el día a día y haya otras urgencias. Pero te soy sincero, si me preguntás a mi, yo prefiero que no entre en una ley general, porque es importante que tenga su discusión en particular. Creo que Argentina tiene que fortalecer sus instituciones, y el indec es una más a fortalecer. Eso no significa que no esté funcionando, sino todo lo contrario, es reafirmar lo que funciona, con poder dar la certeza de que trabaja técnicamente sin tener ningún miramiento político.

Nuevos indicadores y revisión de los actuales

-¿Están por lanzar nuevos indicadores?

-Cuando yo asumí el Indec tenía unas 250 publicaciones, venimos subiendo mucho. El año pasado lanzamos por ejemplo el indicador minero, por ser un sector estratégico. En los próximos meses vamos a lanzar dos sobre cuentas ambientales.

-¿Van a actualizar algún indicador?

-Estamos trabajando en la actualización del índice salarial. Lo ampliamos para no tener solo encuestas sino también registros administrativos, lo que nos va a permitir abrir los salarios por sectores de la economía. También sumamos actualizaciones metodológicas que estamos testeando, en base a recomendaciones internacionales y trabajos como los de la OIT, para hacer nuevas preguntas sobre la informalidad, para obtener mayores características sobre esos empleos.

-¿Se busca saber más sobre la informalidad?

-En realidad sobre el mercado laboral, claramente hoy la informalidad Argentina es alta con lo cual cuanto más cara le puedas dar a ese fenómeno que existe mejor es para la toma de decisiones.

-¿Hoy cómo mide el Indec la informalidad? ¿Hay una economía "barrani" que no se capta?

-Un restaurante más lleno o más vacío no es ningún indicativo, porque hay realidades muy distintas. El Indec capta la totalidad de la economía, ya sea formal e informal, porque mide la producción en su totalidad. Lo informal se ve también en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), con las condiciones de vida de los hogares. Recién cerramos la del primer trimestre y la vamos a publicar en junio, ahí vamos a poder ver cómo impactó en los distintos sectores el nuevo esquema económico.

-¿Puede la gente mentir en sus ingresos?

-Toda estadística tiene fortalezas, debilidades y un margen de error, que nosotros publicamos. No lo hace inválido, sino todo lo contrario. Lo que hay que mirar es la evolución del dato.

-¿Analizan medir algunos indicadores importantes con menor rezago, como la pobreza?

-Acá tenemos siempre la discusión entre la robustez del dato y la inmediatez. Nosotros hacemos un equilibrio muy grande entre tener el dato lo más rápido que se pueda, pero también que el dato que estemos dando tenga el mayor nivel de representatividad y sea el mayor reflejo de la realidad.

-¿La pobreza está en 60% como dijo Milei en cadena nacional?

-No sé dónde lo sacó, pero eso lo veremos. Nosotros pobreza medimos semestralmente, si lo hacemos trimestral está el tema del aguinaldo. Puede ser un tema a poner sobre la mesa.