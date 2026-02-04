La legisladora porteña del PRO y exvocera institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, cuestionó el cambio de titular en el INDEC y advirtió que la decisión genera “suspicacias” y enciende “todas las alertas” en una institución que considera clave para el proceso económico que atraviesa la Argentina. En declaraciones radiales, Alonso calificó la modificación en la conducción del organismo estadístico como “un paso en falso” y la describió como “un poco desprolija”, en un contexto en el que, según señaló, el PRO acompaña la orientación general del rumbo económico del Gobierno nacional. La opinión se dio casi de manera paralela a la que ofreció el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quién afirmó que la Ciudad también tiene su sistema de medición “y dio casi igual a lo largo de todo el año”, por lo que dijo no sentir “que haya habido una manipulación”. “Hay una percepción honesta de la gente de que hay cosas que le aumentan más que la inflación y que la guita no le alcanza. Esto es real”, planteó Macri. Las declaraciones llegan luego de la renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto de Estadísticas y de que el gobierno afirmara que se trató de un proceso derivado de la construcción de un nuevo índice de precios al consumidor. “Si hay algo que, en el marco de un proceso de cambio económico, que tiene una buena orientación y que desde el PRO venimos apoyando, aparece una situación institucional que nos preocupa, tenemos que manifestarlo”, afirmó Alonso. La dirigente recordó los antecedentes del INDEC durante los gobiernos kirchneristas y sostuvo que el organismo “sufrió muchísimo” en esos años. “Venimos de años muy oscuros del kirchnerismo con Guillermo Moreno a la cabeza metiendo la mano en las estadísticas públicas, con persecución de funcionarios y profesionales del INDEC”, señaló. En ese sentido, destacó el proceso de reconstrucción institucional iniciado en 2016 durante la presidencia de Mauricio Macri. “A partir de 2016, con Jorge Todesca a la cabeza, se trabajó muy fuertemente para recuperar la confianza y la capacidad técnica del INDEC para producir estadísticas creíbles y confiables”, remarcó. Alonso subrayó además la importancia central que tienen los datos oficiales para la economía cotidiana. “El número de la inflación es muy importante no solo para el Gobierno nacional, sino también para cualquier persona que tiene una actividad económica pequeña o grande, porque le permite planificar cuál va a ser la inversión y cuál va a ser el gasto”, explicó. Por eso, advirtió que cualquier controversia en torno al organismo debe ser tratada con especial cuidado. “Cuando una institución tan sensible como el INDEC, por el pasado reciente, tiene un cambio de titular en el marco de una controversia de este tipo, se encienden todas las alertas”, sostuvo. En un tono más político, Alonso reivindicó el énfasis del PRO en la calidad institucional. “A los del PRO nos dicen los ñoños republicanos, pero ha sido parte de nuestro trabajo y lo va a seguir siendo insistir en que la calidad de las instituciones en la Argentina debe ser impoluta para garantizar un cambio sostenible en el tiempo”, afirmó. También vinculó el debate con el esfuerzo social que atraviesa el país. “Si la mayoría de los argentinos está haciendo un esfuerzo gigantesco, porque los costos para no volver atrás son muy altos en cada hogar, pyme, comercio y empresa, es muy importante cuidar todos los procesos de fortalecimiento de las instituciones centrales”, señaló. Finalmente, la legisladora insistió en que un INDEC sólido es clave para el desarrollo a largo plazo. “Un INDEC confiable y fuerte permite una planificación del país que queremos, de las ciudades y provincias que queremos, y permite a los empresarios planificar su inversión”, concluyó. “Necesitamos estadísticas confiables y transparentes. Este cambio fue intempestivo y no prolijo, y es importante alzar la voz para prevenirnos de otras situaciones que puedan suceder en el futuro”.