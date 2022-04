Malvinas: las cuatro "condiciones necesarias" que se fijó Argentina para recuperar las islas

"Estamos ante una oportunidad histórica para recuperar las islas Malvinas". La frase parte del secretario de Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona, quien está convencido de que en el actual contexto internacional resulta propicio para que la Argentina logre recuperar las islas ya que la situación de invasión rusa en Ucrania sumada al contexto del Brexit ponen, a su entender, " al colonialismo de Gran Bretaña en una situación de debilidad" ante el mundo.

Sin embargo, este funcionario del gobierno que está encargado de llevar adelante toda la estrategia diplomática del reclamo argentino de soberanía en Malvinas aclaró que para aprovechar al máximo la oportunidad histórica que existe en estos días para ganar la pulseada diplomática contra Londres se deben cumplir "cuatro condiciones necesarias en materia de políticas de Estado".

Carmona detalló a lo largo de una entrevista con El Cronista que estas condiciones para que la Argentina logre torcer el brazo de Gran Bretaña son las siguientes:

La persistencia de trabajar en la reivindicación del reclamo de soberanía ante el Reino Unido . La "acción pendiente para sumar y conseguir apoyos internos e internacionales ". Exponer una mayor presencia argentina en el mar, en la plataforma continental y en el sector antártico demostrando que hay "una vocación efectiva de ejercicio de soberanía". Aprovechar el contexto internacional. Es decir, la situación del Brexit y los cuestionamientos mundiales -incluido el Reino Unido- a Rusia por la invasión territorial en Ucrania.

"Si no se cumplen las tres primeras condiciones no se puede logar esto de aprovechar el contexto mundial. El Brexit ha sido diagnosticado como una oportunidad y permite avanzar en este sentido. Si demostramos que Argentina va en serio y logramos más apoyos internacionales se puede lograr un debilitamiento real de la situación del Reino Unido", explicó Carmona desde su despacho en la Cancillería.



Poco antes de partir de Tierra del Fuego para acompañar desde allí la vigilia de los ex combatientes en el homenaje a los caídos a 40 años de la guerra de Malvinas, Carmona sostuvo que "el reclamo mundial de unidad territorial en Ucrania genera una revalorización del reclamo argentino por la soberanía en Malvinas".

Así, el Secretario de Malvinas detalló que a su entender hay condiciones en el escenario internacional que pueden ser aprovechados por Argentina. Y recordó que muchos países lograron recobrar la soberanía de sus territorios en un contexto internacional favorable como fueron los casos de durante el gobierno de Carter o de Panamá con el canal durante el gobierno de Carter o de China con Hong Kong. "Todos ellos aprovecharon el contexto internacional de su momento pero para ello hay que estar preparados", dijo Carmona. Y subrayó de manera especial: "no se pueden tener políticas oscilantes ya que en la diplomacia es muy importante mantener políticas de Estado en el tiempo" .



En el actual contexto mundial, Carmona evalúa que "es difícil creerles a los británicos en la defensa de Ucrania cuando ellos violan la soberanía argentina desde hace muchos años. El proyecto que el gobierno conservador británico tiene con el Brexit pretenciones hegemónicas que buscan ratificar con una ocupación ilegal. Pero creo que el mundo sabe que ya no hay tiempo para el sistema colonial", dijo Carmona.

En este sentido, recordó los recientes casos de expresiones en c ontra de la monarquía británica en islas del caribe como Jamaica o Barbados . "La pretensión imperialista y el colonialismo resulta fuera de lugar en el siglo XXI", dijo el Secretario de Malvinas.

A 40 años de la guerra, para el ex diputado kirchnerista y actual Secretario de Malvinas hay una lección que dio la historia reciente en la causa de las islas: "No se le puede dar la espalda a los caídos y veteranos porque ellos no decidieron ir a la guerra sino que cumplieron con el servicios a la patria. Es importante que la democracia argentina reconozca a quienes dieron su vida o pusieron el cuerpo en el Atlantico Sur", dijo.

DIALOGO CON LOS ISLEÑOS

¿Implicará el reclamo de soberanía de las Malvinas a Londres abandonar el diálogo con los isleños? Nada de ello. Para Carmona "el dialogo por el reclamo de soberanía se ajusta a la resolución de Naciones Unidas y debe ser entre Gran Bretaña y Argentina. Pero eso no implica dejar a un lado el diálogo con los isleños. Tenemos el compromiso y la defensa de los intereses de los isleños porque para nosotros son argentinos que tienen todos los derechos civiles y políticos de cualquier argentino", dijo Carmona.

A la vez, el Secretario de Malvinas destacó que "la situación de los isleños sería mejor si el gobierno británico dejara que tengan una relación fluida con la comunidad argentina". Así, cree que los isleños tendrían acceso a la salud, educación y la vida cultural de la Argentina.

"Hay que integrar a los isleños. Esa es la actitud en la que está trabajando nuestro gobierno. Pero hoy las hostilidades vienen de las islas promovidas por el gobierno británico", remarcó el Secretario de Malvinas de la Cancillería.

Como ejemplos de integración reciente que mostró el gobierno argentino hacia las islas Carmona recordó los gestos de argentina en la pandemia de ofrecer ayuda humanitaria o la ayuda a los varados que estaban allí por decisión del gobierno británico.

Al mencionar la base de Mountplesant que se encuentra en las islas Malvinas y en donde el Ejército británico tiene más de 2.000 efectivos con equipamiento militar de última generación Carmona subrayó: "El Gobierno británico apela a la exorbitante militarización de las islas porque busca los intereses del Reino Unido con el espacio interoceánico y la proximidad con la Antártida y las riquezas naturales que hay allí".