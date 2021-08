Macri: "La foto de Olivos terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente"

El expresidente Mauricio Macri reapareció en la escena pública tras un largo viaje por Europa y criticó a Alberto Fernández por haber celebrado el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos. Además, se refirió a la "Marcha de las piedras" que convocaron ayer familiares de víctimas de la pandemia en la Plaza de Mayo.

"En la marcha vi mucha indignación, indignación que comparto con todos los argentinos. Esa foto (de Olivos) nos da la sensación de que tocamos fondo o que el presidente tocó fondo en eso del valor de la palabra. Esa foto terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente", afirmó Macri anoche en el programa "Desde el Llano" del canal TN.

"Estuve leyendo la carta de Solange, la chiquita que murió y su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía, 'mientras viva quiero que se respeten mis derechos'. Me imagino cómo debe haber estado su padre al ver la foto", agregó en el reportaje.

Mauricio Macri criticó las medidas que tomó Alberto Fernández durante la cuarentena al señalar que "no hubo diálogo, no hubo escucha". "Nos la pasamos diciéndole que debía haber un equilibrio entre la prevención sanitaria y la vida de la gente, las libertades", planteó.

"Debería haber habido un equilibrio, nos encerraron meses en la cuarentena más larga del mundo. Más de 90 mil comercios cerrados, más de 40 mil pymes cerradas, la cantidad de gente que perdió su empleo. Quedan más de 400 mil empleos destruidos, que si le restamos los 300 mil que inventaron nuevamente de empleo púbico, son 700 mil empleos destruidos", agregó.

Para Macri, la aparición de las fotos es "un daño irreparable" para el Gobierno y recordó que primero Alberto Fernández negó que hubieran reuniones sociales en Olivos. "Cuando aparece la segunda foto, donde aparece el comedor de Olivos donde comí con mi familia o gente que recibía, no quedó más remedio. Aún así no se le escuchó decir perdón, no pudo decir perdón", insistió.





