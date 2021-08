Alberto tras el escándalo de Olivos: "Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera"

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse a la polémica desatada por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos en 2020 cuando regía el aislamiento obligatorio. Durante un acto en La Matanza apuntó contra quienes lo criticaron tras sus primeras palabras sobre el tema el pasado viernes y afirmó: "No me van a hacer caer por un error que cometí".

El mandatario sostuvo que "en la pandemia por un desliz, un descuido se organizó una comida que no se debió haber organizado" y dijo tener "mucho pesar por lo sucedido".

"De ese modo me disculpé ante el pueblo que son a los únicos a los que les debo una disculpa", indicó Fernández en relación a las primeras palabras que dijo el pasado viernes tras conocerse el festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez a partir de la filtración de una serie de fotos tomadas ese día.

Fernández se refirió también a quienes criticaron tanto la celebración en plena cuarentena, como su pedido de disculpas; los reproches llegaron tanto de la oposición como de dirigentes del Frente de Todos.

Quién es quién en la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez



"Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera . El único responsable soy yo me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto", indicó.



"Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí sepan que me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumenta mi compromiso con ustedes", lanzó.

En su discurso, el jefe de Estado remarcó: "Yo debí disculparme por una cena que no debió hacerse hecho y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo".



"Fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero nunca ustedes me van a escuchar tener que pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo", remató en referencia a lo realizado por la gestión presidencial de Macri.



Fernández encabezó esta tarde la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza.

Las cinco fotos de Alberto: los nuevos desencantados y las primeras encuestas ya revelan el daño



la carta con Críticas de Berni



El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió al presidente Alberto Fernández que "agotó la paciencia de muchos" y, tras criticar el escándalo por el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, remarcó que "llegó la hora de tomar la responsabilidad de gobernar".

A través de una dura carta titulada "Yo no fui, fue ella", el funcionario provincial rechazó la explicación que dio el mandatario sobre la polémica reunión social realizada en julio de 2020, cuando regía el aislamiento estricto.

"No se trata de enredarnos en discusiones domésticas infinitas. Se trata de decir que agotamos la paciencia de muchos y que llegó la hora de tomar la responsabilidad de gobernar el país con la seriedad que el asunto merece", destacó el titular de la cartera policial bonaerense.