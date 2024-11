Macri habló de Trump y lanzó una alerta por los resultados de las elecciones de EE.UU.

"Lo más complejo que se juega hoy no es solo el resultado de las elecciones de los Estados Unidos, sino si se acepta el resultado como válido", así, a pocas horas de que finalicen los comicios en ese país, el expresidente Mauricio Macri alertaba sobre uno de los escenarios que se barajaban al respecto del recuento electoral: que Donald Trump no reconozca una eventual victoria de Kamala Harris.

Se trata de la alusión y una crítica a una figura con la que se conoce y mantiene cercanía desde hace décadas. Esa alusión al comportamiento de Trump dijo que podría poner "en peligro a la democracia más poderosa del planeta".

Las declaraciones del presidente del PRO Argentina fueron hechas en el marco del 14° Foro de ABECEB, la consultora económica liderada por Dante Sica, el exfuncionario de Mauricio Macri, en donde disertó primero con el emprendedor Mateo Salvatto y luego en un panel con los expresidentes Mariano Rajoy (España) y Felipe Calderón (México).

Macri vinculó el socavamiento de las instituciones democráticas -particularmente en Estados Unidos- al uso de las tecnologías, particularmente a lo que denominó como "hipercomunicación". "Lo que se busca en todo esto con la posverdad y la interferencia y crear este sistema de confusión es afectar las democracias liberales", afirmó.

Mauricio Macri en ABECEB

Aun así, destacó que los problemas de la geopolítica actual configuran una oportunidad para América Latina. "Esto para porque en el medio del atraso, se vuelve a tener una ventaja por la falta de conflictos bélicos". En particular, destacó que el desarrollo en tiempos de paz regional fue aprovechado por Chile para generar "instituciones y reglas de primer mundo".

Por qué cree que con Milei no llegan más inversiones

No consideró que ese sea el caso de la Argentina, a la que le diagnosticó una "grave crisis de credibilidad" , augurando que al país se le presenta una de las últimas posibilidades para revertirlo siempre y cuando se configure "un sistema de reglas en el que se proteja la iniciativa privada".

Macri hizo diversas alusiones a la cuestión de la calidad de las instituciones y la democracia a lo largo de sus dos participaciones, en donde no estuvieron exentas las menciones al presidente Javier Milei. "Tener moneda y no tener inflación es algo que casi toda la región lo ha logrado. El desafío está después, cómo desarrollar un país y que no se generen riesgos y que haya reglas de juego claras ".

Vinculado a eso último, Macri describió que Milei, "producto de su personalidad", no le dio prioridad al desarrollo de las instituciones y a que los organismos funcionen. "Como el PRO estamos diciendo que hay que ponerle el eje a eso", reiteró, pidiendo a darle un equilibrio "a la convivencia en la libertad" y que "libertad no sea sinónimo de agresión". El expresidente afirmó que ese cúmulo de cuestiones son trabas que afectan a la llegada de inversiones al país.

Hay varios puntos a los que se refiere de manera indirecta. Una de ellas es la política de purga al interior de la Cancillería Argentina, algo a lo que se refirió ayer al hablar con Joaquín Morales Solá: "La cancillería es un lugar disciplinado, pero no se puede pensar en una caza de brujas... eso le hace mal".

"Nada se logra si no hay un equipo", hoy @mauriciomacri en el 14º Foro de @abeceb. pic.twitter.com/OrGAiqGlPW — PRO (@proargentina) November 5, 2024

La mención también refiere a los últimos nombramientos que hubo en la ARCA (ex AFIP), los cuáles llevaron a que se retrocedieran algunos casilleros en la idea de avanzar en una fusión entre La Libertad Avanza y el PRO.

Macri considera que Milei no ha escuchado varios de los consejos que le ha dado en los almuerzos y cenas que mantuvieron juntos en la Quinta de Olivos. "Finalmente es combinar. Dentro de un partido, un gobierno o una empresa, al final del día nada se logra si no hay un equipo. Y para ese equipo se precisa combinar liderazgos, porque si hay un único liderazgo es un equipo limitado".

El expresidente habló de que, igualmente, Milei consiguió entender parte del concepto de "cambio" que impulsó desde su candidatura presidencial y que está avanzando en combatir al "statuquismo corporativo y mafioso", a la vez que reconoció la baja de la inflación.